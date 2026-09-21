​Zeekr 9X, debutta al Monaco Yacht Show il Suv extralusso: 897 cv, 900 Volt e 179 km di autonomia elettrica

Debutta al Monaco Yacht Show la Zeekr 9X, nuovo grande suv di lusso del marchio del gruppo Geely. La vettura sarà presentata al pubblico europeo dal 23 al 26 settembre a Port Hercule e arriverà in Italia nella versione Ultra AWD a sei posti, con prezzi da 122.610 euro chiavi in mano. Le prime consegne sono previste da gennaio 2027. Lunga 5,24 metri e con un passo di 3,17 metri, la 9X adotta un sistema Super Hybrid con architettura elettrica a 900 Volt, trazione integrale e potenza complessiva di 660 kW, pari a 897 CV. La coppia massima è di 935 Nm e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,1 secondi. La batteria da 55,1 kWh garantisce fino a 179 km di autonomia in modalità elettrica, mentre quella complessiva arriva, secondo i dati dichiarati dal costruttore, a 737 km.

La ricarica in corrente continua può raggiungere i 330 kW, consentendo di passare dal 10 all'80% in 9,5 minuti nelle condizioni previste. Il sistema è completato da un motore turbo benzina 2.0. Sul fronte del comfort, la 9X propone un abitacolo a sei posti in configurazione 2+2+2. La seconda fila dispone di due sedili individuali reclinabili fino a 145 gradi, con regolazioni elettriche, riscaldamento, ventilazione, massaggio e poggiagambe. Anche la terza fila dispone di sedili elettrici e di un proprio skylight panoramico. Tra le dotazioni figurano uno schermo Oled 3K da 17 pollici integrato nel cielo dell'abitacolo, un impianto audio Naim con 32 altoparlanti e otto seat shakers e uno Smart Refrigerator con funzione di raffreddamento e riscaldamento.

La plancia comprende due display Oled da 16 pollici, strumentazione digitale da 13 pollici e Head-up Display da 47 pollici con realtà aumentata. La dotazione tecnologica comprende inoltre sistemi di assistenza alla guida basati su LiDAR, telecamere e altri sensori. Le sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e gli ammortizzatori CDC a doppia valvola sono invece destinati a gestire comfort e dinamica di guida. In Italia la Zeekr 9X sarà proposta nell'allestimento Ultra AWD, con una dotazione che comprende le principali tecnologie dedicate a comfort, intrattenimento e assistenza alla guida.

Sono previste le colorazioni Crystal White, Lava Grey e Onyx Black, oltre a possibilità di personalizzazione come il Black Pack. «Con 9X vogliamo portare la logica Zeekr al punto più alto del mercato», afferma Lucio Tropea, General Manager di Zeekr Italia. «Tecnologia che semplifica, prestazioni che convivono con il comfort e mobilità elettrica quotidiana senza trasformare il lungo viaggio in un compromesso». Presentata per la prima volta a luglio, la 9X aveva già registrato, secondo Zeekr, un interesse significativo: i primi 200 esemplari destinati alla produzione erano stati riservati prima dell'annuncio ufficiale dei prezzi.