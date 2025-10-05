Zeekr 9X, un Rolls-Royce Cullinan in salsa cinese. Il Suv Phev del Gruppo Geely ha 1.100 cv e piattaforma elettrica da 900 Volt

Zeekr, il marchio premium di veicoli Nev (nuova energia) che fa parte di Geely Holding, ha avviato la commercializzazione in Cina del suo nuovo suv plug-in denominato 9X. E' caratterizzato da contenuti di livello elevato ma anche da un prezzo che in relazione agli standard cinesi è da considerarsi tra i più elevati spaziando tra 465.900 e 599.900 yuan (cioè 55.740 - 71.780 euro). Con il modello 9X - che è un suv con tre file di sedili - Zeekr inaugura una nuova direzione stilistica. Tra gli elementi innovativi la silhouette squadrata e verticale e il design del frontale fortemente caratterizzato con luci anteriori che enfatizzano l'imponente griglia cromata. Nonostante le dimensioni (5.239 mm di lunghezza, 2.029 mm di larghezza e 1.819 mm di altezza) Zeekr X9 presenta un profilo minimalista, con linee fluide che sono abbinate ad elementi premium come il tetto e gli specchietti retrovisori neri lucidi e cerchi forgiati da 22 pollici.

Le proporzioni e l'aspetto complessivo del suv Zeekr 9X, sottolinea il sito specializzato cinese Gasgoo, hanno attirato in patria paragoni con suv ultra-lusso come quello della Rolls-Royce tanto da guadagnarsi il soprannome di 'Cullinan della baia di Hangzhou'. Basato sull'architettura Sea-S di Zeekr, il suv 9X impiega un sistema dedicato agli ibridi plug-in con la novità di una piattaforma elettrica da 900 Volt di tensione. E' dotato di un motore 2.0 Turbo che eroga 278 Cv (e che propone, ricorda Zekkr, un'efficienza termica del 46%) abbinato a tre unità elettriche per complessivi 1.100 Cv. La potenza combinata di punta è di conseguenza molto elevata (raggiunge i 1.400 Cv e permette al 9X, nonostante la mole, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. La batteria da 70 kWh contente un'autonomia (Cltc) di 380 km che è uno dei valori più alti nel segmento del Phev. La rricarica rapida 6C che consente si passare dal 20 all'80% in soli 9 minuti. Dal punto di vista del telaio Zeekr 9X combina sospensioni pneumatiche a doppia camera con ammortizzatori elettromagnetici CCD a doppia valvola.

Di spicco anche la presenza di una barra stabilizzatrice attiva che funziona a 48 Volt. Questo dispositivo fa parte del sistema di gestione della marca che comprende le modalità Comfort, Eco e Sport standard, ma anche sette impostazioni relative al fondo stradale, tra cui erba/ghiaia, neve leggera, neve alta, fango, sabbia, forte pendenza e strade di montagna. Per il suv 9X è prevista una edizione Black Knight che aggiunge la verniciatura completamente nera, i cerchi multirazza neri e le pinze dei freni rosse, amplificando il suo look ispirato alle prestazioni. All'interno, l'abitacolo è dominato da due display Oled da 16 pollici per il conducente e il passeggero anteriore, integrati da un head-up display a realtà aumentata da 47 pollici.

Il sistema di infotainment è basato sul chip Qualcomm 8295P e integra la ricarica wireless dello smartphone e i tasti fisici di scelta rapida. Configurato con sei comodi posti su 3 file (2+2+2) Zekker 9X dispone di sedili con regolazione elettrica multidirezionale, oltre a riscaldamento, ventilazione e massaggio. E' presente inoltre uno schermo di intrattenimento posteriore 3K da 17 pollici - a disposizione dei passeggeri della seconda fila - e gli ospiti possono anche optare per sedili a gravità zero dotati di rotazione su 180 gradi.