Zeekr lancia in Europa X9, Suv extralusso con range extender. Brand premium di Geely fonde design europeo con tecnologie avanzate

Dopo averlo presentato in Cina al Chengdu Auto Show dello scorso anno, Zeekr ha svelato con un evento in streaming web da Amsterdam in prima europea il nuovo 9X Ultra Super Hybrid con cui la marca del Gruppo Geely debutta nel segmento elitario dei suv 'alto di gamma'. Progettato a Göteborg, in Svezia, in collaborazione con Volvo (che com'è noto fa egualmente capo a Geely) questo nuovo modello fonde il design europeo con tecnologie avanzate, maestria artigianale e dotazioni più che complete, racchiuse in un'estetica di grande impatto.

9X Ultra a 6 posti è dotato di un sistema propulsivo 'dual energy' in cui la sezione 100% elettrica a 900 Volt con un motore per asse viene assistita per la ricarica (Erev) da un 4 cilindri 2.0 turbo benzina che ha il compito di mantenere in piena efficienza la batteria da 55,1 kWh. Ne risultano una potenza complessiva di 660 kW (897 Cv) e un'autonomia elettrica di 179 km e combinata di 737 km Questa architettura, secondo quanto dichiarato da Zeekr, garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e una velocità massima di 240 km/h.

«Nuovo Zeekr 9X - ha commentato Lothar Schupet, ceo di Zeekr Europe - rappresenta la nostra risposta alla nuova generazione di consumatori del settore del lusso. Oggi più che mai, questa tipologia di clienti vuole di più dalla propria auto». «Zeekr 9X nasce per soddisfare esattamente questa esigenza: è stata progettata in Europa, per le strade europee. Nonostante le sue dimensioni imponenti, è un'auto capace di essere estroversa ed elegante allo stesso tempo».

«Zeekr 9X non è un lusso mutuato dal passato. Al contrario rappresenta una nuova era del lusso, ben oltre la convenzione». Il suv 'top' X9, come gli altri prodotti Zeekr viene distribuito in Europa, e quindi anche in Italia, da Jameel Motors che opera in 10 Paesi e rappresenta alcuni dei marchi più rinomati al mondo. Oltre che per un disegno imponente e coerente con il mondo dei suv luxury ma non del tutto originale (i richiami a Range Rover e Cullinan sono evidenti) Zeekr X9 sposta invece decisamente in alto il concetto del 'nuovo lusso' all'interno con la possibilità di trasformare la vettura in una lounge privata per ogni passeggero.

Accomodato su sedili che si reclinano in stile jet privato e che sono dotati di poggiapiedi estensibili, chi viaggia a bordo di Zeekr X9 usufruisce di tendine oscuranti, ventilazione ed elementi riscaldanti nella prima e nella seconda fila e sistema di cancellazione attiva del rumore. Grazie allo schermo 3K da 17 pollici, integrato nel padiglione rivestito in microsuede, l'abitacolo si può trasformare in un vero e proprio cinema. L'esperienza è resa ulteriormente immersiva dai 32 altoparlanti e dal subwoofer fresh air distribuiti in tutto l'abitacolo. Chi siede al volante può disporre inoltre di interfacce tecnologiche integrate con discrezione per supportare il conducente senza mai distrarlo. Sono presenti dai display a proiezione, funzioni di assistenza alla guida intuitive (progettate e testate in Europa) come gli avanzati Adas basati su tecnologia LiDar.