Zeekr, ecco il Suv premium 9X: primo ibrido plug-in con sistema elettrico a 900 Volt. Ha 1380 cv e 380 km di autonomia elettrica

Zeekr, la marca del Gruppo Geely specializzata in veicoli elettrici premium, ha deciso di allargare il portfolio dei sui modelli entrando anche nel segmento degli ibridi plug-in. In Cina i Phev, va ricordato, sono classificati Nev (new energy vehicle) e quindi parificati agli elettrici puri. Lo fa con il suv 9X, che verrà commercializzato nel mercato interno dal terzo trimestre dell'anno ad un prezzo che per la versione d'ingresso dovrebbe aggirarsi intorno ai 600.000 yuan (corrispondenti a 83.700 dollari). Secondo quanto anticipato da Zeekr, il suv Phev 9X sarà il primo modello ibrido al mondo sviluppato con un sistema elettrico a 900 Volt, caratteristica che permette la ricarica della batteria - capace di ripristinare un'autonomia elettrica di 220 km - in soli in soli 9 minuti.

A differenza degli altri modelli Phev che offrono un'autonomia elettrica compresa fra 100 e 200 km, il suv 9X di Zeekr utilizza una batteria Freevoy Super Hybrid prodotta da Contemporary Amperex Technology (CATL), che secondo i dati preliminari un'autonomia di 380 km. Il nuovo suv Phev di Zeekr, che affianca 'in alto' il modello 7X venduto anche in Europa, offre grazie alla combinazione tra la sezione elettrica e un motore benzina turbo 2.0 una potenza complessiva superiore a 1.380 Cv, così da permettere uno scatto 0-100 in soli 3.1 secondi. L'autonomia totale (benzina + batteria) supera i 1.000 km. Con la decisione dell'azienda con sede a Hangzhou Zeekr in Cina solo due aziende - Nio e Tesla - sono rimasti gli unici costruttori nazionali a produrre veicoli elettrici puri. «Quasi tutte le Case automobilistiche cinesi dispongono ora di un portafoglio prodotti diversificato - ha dichiarato a Gasgoo Gao Shen, analista indipendente di Shanghai - con auto plug-in che si rivolgono a clienti attenti al budget o preoccupati per l'autonomia delle auto elettriche».

Nella Cina continentale, i modelli elettrici puri hanno rappresentato nel 2020 e nel 2021 l'80% delle vendite totali di Nev, ma da allora sono rimasti indietro rispetto agli ibridi che oggi costituiscono quasi la metà delle immatricolazioni, Gui Shengyue, amministratore delegato di Geely, aveva già dichiarato lo scorso anno al Washington Post che qualunque Casa automobilistica avrebbe perso la possibilità di essere profittevole se non avesse prodotto auto a benzina. Su questo tema si è espresso Stephen Dyer responsabile dell'automotive in Asia di AlixPartners- «Dei 129 marchi di veicoli elettrici attualmente prodotti da circa 50 Case automobilistiche cinesi - ha detto - solo 10 o15 in uno scenario ottimistico - dovrebbero raggiungere la redditività entro il 2030, finendo per rappresentare quasi il 75% del mercato cinese dei veicoli elettrici».