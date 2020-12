Zoe pietra miliare strategia elettrica di Renault. Terza generazione ancora migliorata in prestazioni e autonomia

MILANO - Si contano sulle dita di una mano le automobili elettriche dell’era moderna che possono vantare una storia industriale e commerciale lunga sette anni e con più di dieci anni di esperienza aziendale alle spalle. Renault Zoe - che nata nel 2013 - è una di queste, progetto visionario quando l’idea di una transizione verso l’elettrico era considerata un’utopia. E frutto delle prime attività della Losanga assieme al visionario Shai Agassi (della start up israeliana Better Place) che si concretizzarono fra il 2007 e il 2008 con i primi veicoli della serie Z.E. Questa premessa è doverosa parlando della attuale generazione di Zoe perché questa segmento B esclusivamente full electric concentra esperienze e conoscenze tecnologiche che poche aziende automobilistiche al mondo possono vantare.

Una pietra miliare, dunque, che indica con chiarezza le direzione dei prossimi modelli BEV del Gruppo, come le imminenti Mégane e Dacia Spring. Non ha caso Gilles Normand, direttore della divisione veicoli elettrici del Gruppo Renault ha detto recentemente di Nuova Zoe che «fa venir voglia di andare oltre! Abbiamo progettato una nuova generazione di Zoe, all’avanguardia della performance elettrica e pensata per rendere la vita sempre più facile.

È la conferma che il Gruppo Renault è un pioniere della mobilità al 100% elettrica per tutti».E oggi, arrivata alla sua terza generazione, Renault Zoe conferma su strada di avere davvero caratteristiche uniche, oltretutto in un ‘formatò che è ideale per l’impiego urbano e da pendolare, ma che è a suo agio anche sulle autostrade. L’ultima Zoe è infatti più performante che mai, soprattutto grazie alla maggiore autonomia e potenza. La batteria da 52 kWh fa crescere il raggio d’azione a 395 chilometri (in ciclo WLTP) e la disponibilità di più soluzioni di ricarica - grazie all’introduzione di quella in corrente continua DC - rendono più facile la vita di tutti i giorni, o nel caso dell’impiego urbano, di tutte le settimane, perché un ‘pienò di energia basta per i 5 giorni lavorativi. Nel week end poi, l’ultima Zoe offre un piacere di guida ancora migliore, grazie ad una motorizzazione più performante e capace di erogare una potenza di 100kW, che corrispondono nel mondo ‘termicò a 135 Cv. Questa versione, definita correttamente R135 com la sigla del motore, affianca la variante R110 (solo negli allestimenti Life e Business) con motore da 80 kW cioè 108 Cv che è l’entry model della gamma.

Più precisamente Zoe propone il gruppo propulsore di ultima generazione Da 100 kW e 245 Nm di coppia che è ideale per chi cerca prestazioni dinamiche, per concedere ancora più polivalenza e confort, in particolar modo nelle strade dove si viaggia più velocemente. Così Zoe scatta da 0 a 100 in meno di 10 secondi e raggiunge una velocità massima d 140 km/h. Zoe R110 dispone invece di una potenza di 80 kW (108 Cv) e una coppia di 225 Nm, conferendo brio e polivalenza a questa vettura ma privilegiando, assieme al piacere di guida, l’autonomia fra una ricarica e l’altra. L’ultima Zoe è il risultato di un lavoro di ottimizzazione dei principali elementi che contribuiscono al funzionamento di un’ auto elettrica, dal telaio all’impianto frenante, passando per lo sterzo e l’elettronica di potenza.

Questa nuova generazione dispone di tutte le caratteristiche necessarie per essere all’avanguardia in termini di performance elettrica, pur restando accessibile. Il listino con batterie di proprietà per la versione Life R110 (senza contare gli incentivi) parte da 33.387 euro ed arriva, al massimo, a 36.937 euro per il livello Intense R135. Molto interessante la formula da 119 euro a mese, con oltre 10.000 euro di vantaggi e in caso di vetture in pronta consegna, con rottamazione e incentivi statali. Renault prevede poi la formula delle batterie a noleggio, che comportano un canone mensile compreso fra 74 e 124 euro a second dei km compresi. In questo caso Zoe Life R110 costa 25.900 euro, sconti e agevolazioni esclusi, e il top di gamma Intense R135 a 29.450 euro.