1000 Miglia 2025, alla 43^ edizione 127 gioielli storici al via per 1.900 km. In gara anche Cracco e Bastianich

La 1000 Miglia 2025, in programma da martedì 17 a sabato 21 giugno, inizia a prendere forma sempre di più con la pubblicazione dell'elenco iscritti stilato dalla Commissione Selezionatrice. Come sempre grande richiamo per il parco auto del «museo viaggiante unico al mondo», come lo definì Enzo Ferrari. Saranno 29 le nazioni di provenienza degli oltre 400 equipaggi selezionati: l'Italia il paese più rappresentato, seguito da Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti. Passando alle vetture, saranno 127 gli esemplari anteguerra che prenderanno parte alla quarantatreesima rievocazione della Freccia Rossa. Saranno 78, invece, quelli che corsero la gara di velocità storica fra il 1927 e il 1957. Il percorso prevede un totale di circa 1900 chilometri suddivisi in cinque giornate di gara, lungo un tracciato «a otto» ispirato a quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità.

Saranno San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima e Parma le città di tappa. Andrea Vesco e Fabio Salvinelli partiranno a caccia della quinta vittoria consecutiva a bordo della splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 e dovranno guardarsi le spalle da equipaggi esperti come Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, i Turelli, Tonconogy-Ruffini edErejomovich-Llnanos, solo per citarne alcuni. Fra i volti noti presenti a questa edizione ci saranno Joe Bastianich e Carlo Cracco che, per l'occasione, si sfideranno lontani dai fornelli: l'uno al volante di una Porsche 356 1000 Speedster del 1954, l'altro nelle vesti di navigatore su una Bugatti T40 del 1927.