Dalle Alpi a Miami, la Freccia Rossa conquista il mondo. Sei appuntamenti porteranno la 1000 Miglia fuori dai confini italiani

Dal Tirolo alle coste della Florida, passando per il Peloponneso, la Greater Bay Area cinese e i deserti degli Emirati e dell’Oman. Sei appuntamenti tra settembre 2025 e maggio 2026 porteranno la 1000 Miglia fuori dai confini italiani, rafforzando la vocazione internazionale della Freccia Rossa.

Si comincia in Austria, dall’11 al 14 settembre, con il Warm Up tra Seefeld in Tirol e Salisburgo: 500 chilometri tra passi alpini e scenari mozzafiato. Poi la Grecia (7-11 ottobre), con partenza dall’Acropoli di Atene e un percorso che attraversa il Peloponneso fino a Olimpia. A novembre la scena si sposterà in Cina: la 1000 Miglia Experience Greater Bay Area (25-30 novembre) porterà oltre cento equipaggi tra Guangzhou, Shenzhen, villaggi storici e aree di montagna.

Quasi in contemporanea, dal 30 novembre al 4 dicembre, toccherà agli Emirati e all’Oman, con 1400 chilometri tra deserti, coste, montagne e i grattacieli di Dubai e Abu Dhabi. Nel 2026 sarà la volta degli Stati Uniti: la Experience Florida (20-23 febbraio) promette 900 chilometri da Naples a Miami, passando per Orlando e West Palm Beach. Gran finale a maggio con il Warm Up in Svizzera, tra Lucerna, Zurigo e i cantoni del nord elvetico.

Due i format degli eventi: i Warm Up, riservati a un numero selezionato di equipaggi con training e gara finale, e le Experience, pensate per un pubblico più ampio e capaci di valorizzare i territori attraversati.

«Fin dalle sue origini – dichiara Fulvio D’Alvia, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl – la 1000 Miglia ha rappresentato l’espressione dello spirito che ha reso unica la competizione e inconfondibile il suo marchio, la storica Freccia Rossa, ed è in questo cammino che il brand continua a rinnovarsi e rinnovare, mosso da grandi obiettivi: proteggere l’heritage 1000 Miglia ed estenderne la notorietà fino a diventare un sinonimo dell’eccellenza italiana a livello mondiale. Il processo di internazionalizzazione che stiamo perseguendo è quindi per noi di fondamentale importanza: oggi possiamo contare 6 manifestazioni suddivise tra Europa, Middle East, Stati Uniti e Asia Orientale e siamo pronti per raggiungere altri Paesi e continenti che fortemente richiedono la nostra presenza. Lo spirito della 1000 Miglia, corsa unica e irripetibile che da sempre e per sempre si svolgerà solo in Italia, ha superato i confini e porta in nuovi territori i valori e la storia che il nostro marchio rappresenta da quasi cento anni».

Dal 1927, anno della prima edizione, la 1000 Miglia non è soltanto una gara di regolarità, ma un simbolo del saper fare italiano. Oggi la Freccia Rossa resta fedele all’evento madre che attraversa l’Italia, ma porta nel mondo i valori di eccellenza, bellezza e passione che la rendono da quasi un secolo ambasciatrice internazionale dell’Italia.