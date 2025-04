1000 Miglia Experience, partito nuovo evento della Freccia Rossa: 560 km in 2 giorni da Sorrento a Bari

Tutti sanno che la mitica Mille Miglia disputata in 24 edizioni tra il 1927 e il 1957 si è sempre svolta sul percorso di 1.600 chilometri Brescia-Roma-Brescia, trascurando le strade a Sud del Lazio. In perfetta sintonia con la tradizione si svolge ogni anno, con la formula delle gare di regolarità, la rievocazione storica della mitica corsa su strada sul medesimo percorso dell’epoca d’oro (quest’anno andrà in scena dal 17 al 21 giugno). Una scelta filologicamente corretta. Tuttavia da qualche anno ci si è posti il problema del Sud: giusto continuare a tenerlo fuori da questo spettacolo fatto di passione, cultura, sportività, gusto del bello? No. Bisognava inventarsi qualcosa per rimediare.

Dal 2022 al 2024 gli organizzatori bresciani hanno deciso dunque di sperimentare nuovi scenari, a Sud di Roma. E dopo tre edizioni di Sorrento Roads, la Freccia Rossa è tornata, giovedì 10 aprile, nella cittadina sorrentina per il suo evento primaverile, che quest’anno ha esordito con un nuovo nome - 1000 Miglia Experience Italy – e un nuovo format.

Oltre alle eccellenze campane, come la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, la carovana di auto storiche tocca infatti alcune delle località più emblematiche di Basilicata e Puglia, attraversando l’Italia meridionale lungo un tracciato di 560 chilometri, dalla sponda tirrenica a quella adriatica.

Sono 27 le vetture protagoniste dell’evento, tra le quali tre esemplari anteguerra, due BMW 328 del 1938 e del 1939 e una MG TB. In una Sorrento già piena di turisti, i tanti spettatori della giornata inaugurale hanno potuto rifarsi gli occhi con modelli di Alfa Romeo, Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, Lancia, Mercedes, Porsche, Triumph, oltre a 6 Ferrari, dalla 208 GTS del 1985 fino alla contemporanea 296 GTS di Baj-Cappellini.

Concluse le operazioni di verifica e punzonatura in una Villa Fiorentino affollata di spettatori, gli equipaggi della 1000 Miglia Experience Italy si sono poi cimentati in una spettacolare competizione di regolarità 1 vs 1 a eliminazione diretta svoltasi lungo il centralissimo Corso Italia di Sorrento, davanti ad ali di folla entusiasta.

La coppia composta da Flavio Bettinaldi e Sonia Facchini (figlia dei tre volte campioni alla Sorrento Roads Alfonso Facchini e Luigia Olivetti) si sono aggiudicati la vittoria sulla loro MG TB del 1939, battendo in finale Pier Luigi Fontana e Luca Ciucci con la loro Austin Healey 100 M del 1955.

Conclusa la tappa inaugurale a Sorrento, al mattino seguente la 1000 Miglia Experience Italy è ripartita in direzione della vicina Costiera Amalfitana; poi, dopo aver percorso la costa Sud di Salerno, la carovana ha virato verso l’entroterra, per fare tappa a Caggiano e dirigersi verso la Basilicata, con timbro a Potenza e un pomeriggio ricco di prove sportive sull’Appennino Lucano Centrale.

Dopo la giornata di gara in Piazza Caveoso, a Matera, nel cuore della Città dei Sassi, gran finale in Puglia, passando da Goia del Colle e Noci, dirigendosi poi ad Alberobello, tra i suoi caratteristici trulli, e raggiungendo, dopo Andria, Castel del Monte, capolavoro dell’architettura medievale. Toccata anche Molfetta, gran finale sul lungomare di Bari.