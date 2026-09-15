1000 Miglia: quattro appuntamenti internazionali per portare la Freccia Rossa nel mondo

BRESCIA - La 1000 Miglia non si ferma ai confini italiani. Dopo essere stata protagonista anche oltreoceano durante la Monterey Car Week di Pebble Beach, dove ha incontrato appassionati, stakeholder e collezionisti con uno spazio espositivo dedicato, la Freccia Rossa si prepara a vivere un intenso finale di stagione internazionale. Tra settembre e dicembre 2026 saranno infatti quattro gli appuntamenti organizzati su licenza in Austria, Grecia, Cina ed Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di esportare in nuovi mercati la tradizione, la cultura automobilistica e lo stile che da sempre caratterizzano il marchio bresciano.

Il programma internazionale alterna due formule ormai consolidate, il Warm Up e l’Experience, differenti per impostazione ma accomunate dalla volontà di mantenere vivo lo spirito della 1000 Miglia anche lontano dall’Italia. Il Warm Up è pensato soprattutto per il miglioramento delle capacità sportive e della tecnica di regolarità, attraverso un numero limitato di partecipanti, sessioni di training, prove e una gara conclusiva. Le Experience, invece, ampliano il numero degli equipaggi e mettono maggiormente in risalto i territori attraversati, combinando la passione per le auto storiche con il turismo, il lifestyle e la scoperta delle realtà locali.

Il primo appuntamento è il 1000 Miglia Warm Up Austria, in programma dal 10 al 13 settembre. La terza edizione prende il via da Bad Gastein, nel Salisburghese, con le verifiche tecniche, le sessioni di addestramento e il Trofeo dedicato alla pittoresca località austriaca. La prima tappa porterà quindi gli equipaggi verso Mittersill, con una sosta nello Stadtplatz, mentre il percorso proseguirà alla volta di Salisburgo. Qui, nella giornata di sabato 12 settembre, il Red Bull Hangar-7 farà da spettacolare cornice alla serata conclusiva e alle premiazioni.

Accanto alle vetture storiche, protagoniste assolute del format, sarà presente anche il Challenge riservato alle moderne sportive. La selezione sarà limitata a un massimo di 20 supercar prodotte dal 1996 a oggi, creando così un interessante confronto tra il patrimonio storico della Freccia Rossa e alcune delle più affascinanti automobili contemporanee.

Dall’Austria il calendario si sposterà quindi in Grecia, dove dal 29 settembre al 3 ottobre andrà in scena la seconda edizione della 1000 Miglia Experience Greece. Il percorso partirà da Atene e accompagnerà gli equipaggi attraverso il Peloponneso, in un viaggio nel quale la componente automobilistica si intreccerà con storia, cultura e paesaggi. Dall’Antica Olimpia il tracciato toccherà Kalamata e Mistra, per poi dirigersi verso le alture di Kollines e le acque di Porto Heli, prima del rientro nella capitale passando da Nafplio.

Particolarmente ampia sarà la varietà delle vetture ammesse in Grecia. La 1000 Miglia Eligible Class sarà dedicata alle automobili, o ai relativi modelli, che hanno partecipato alla gara storica tra il 1927 e il 1957, mentre la Historic Class accoglierà le vetture non eligibili prodotte entro il 1957. A queste si aggiungeranno la Classic Icons Class, riservata alle icone automobilistiche realizzate dal 1958 al 2000, e la GT & Supercars Class, dedicata alle moderne gran turismo e supercar prodotte dal 2001 a oggi.

A novembre sarà invece la volta della Cina. La 1000 Miglia Experience China, giunta alla terza edizione, si svolgerà dal 13 al 22 novembre e rappresenterà uno dei momenti più significativi dell’espansione internazionale del marchio. La manifestazione inizierà a Guangzhou con cinque giornate dedicate all’Elegance Show, dal 13 al 17 novembre, trasformando la città in una grande esposizione a cielo aperto dedicata a capolavori dell’ingegneria e del design automobilistico.

Terminata la parte espositiva, le vetture affronteranno un percorso di circa 1.200 chilometri nel Guangdong. Da Guangzhou il tracciato toccherà Foshan e Qingyuan, per poi inoltrarsi tra i paesaggi dei Monti Nankun e Luofu e scendere successivamente verso Zengcheng, prima del ritorno a Guangzhou. Una vera e propria prova di regolarità che unirà la dimensione sportiva alla scoperta del territorio e alla promozione degli scambi culturali tra Italia e Cina. Non a caso, il ruolo della manifestazione è stato riconosciuto con il China Italy Friendship Award, assegnato durante la quindicesima edizione dei Panda d’Oro Awards.

L’ultimo appuntamento del calendario 2026 sarà negli Emirati Arabi Uniti, dal 29 novembre al 3 dicembre, con la quinta edizione della 1000 Miglia Experience UAE. La manifestazione, prima Experience del marchio a debuttare oltreconfine, celebrerà il proprio quinto anniversario con un programma ancora più articolato. Prima della gara vera e propria è previsto infatti un Opening Weekend, il 28 e 29 novembre al Dubai International Financial Centre, con un festival dedicato agli equipaggi e ai club automobilistici della regione.

La partenza ufficiale sarà il 30 novembre e il percorso attraverserà tutti i Sette Emirati, proponendo cinque valichi montani e diverse prove di regolarità. Tra i momenti più particolari ci saranno le sfide sulla drag strip di Tilal Swaihan, mentre il tracciato toccherà luoghi come Jebel Hafeet ad Abu Dhabi, Hatta Fort, Jebel Yibir e Jebel Jais a Ras Al Khaimah. La carovana raggiungerà poi Khorfakkan e il sito archeologico di Mleiha, prima di concludere il viaggio a Dubai il 3 dicembre.

Quattro appuntamenti profondamente diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa idea: utilizzare l’automobile storica e la regolarità come strumenti per raccontare la cultura italiana in alcuni dei mercati più importanti per il collezionismo internazionale. Dalle montagne austriache ai paesaggi del Peloponneso, dalle metropoli cinesi al deserto e alle montagne degli Emirati, la 1000 Miglia adatta il proprio format ai territori senza rinunciare ai suoi elementi distintivi.

A sottolineare la strategia internazionale della Freccia Rossa è Fulvio D’Alvia, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl: « Il marchio della Freccia Rossa continua il suo percorso di crescita nel mondo, guidato dalla volontà di tutelare il nostro heritage e, al tempo stesso, di affermare l'eccellenza italiana su scala globale. L'espansione internazionale resta una priorità: i quattro appuntamenti autunnali tra Europa, Asia e Medio Oriente dimostrano la forza e l'attrattiva di un modello in costante evoluzione. Se la 1000 Miglia rimane un'esperienza irripetibile e indissolubilmente legata all'Italia, le manifestazioni all’estero ci consentono di portare oltreconfine la storia, la cultura e i valori del brand. Un ringraziamento va ai partner licenziatari e alle organizzazioni locali, che condividono la nostra visione e lavorano al nostro fianco con straordinaria dedizione».