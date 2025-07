“200 Stelvio”: auto, moto e bici storiche le vere protagoniste alla festa per i due secoli della Strada e del Passo Stelvio

Auto, moto e bici storiche protagoniste alla festa per i 200 anni della Strada e del Passo Stelvio che si è svolta nello stesso giorno in cui venne inaugurato nel 1825, il 6 luglio. Con i patrocini del Ministero dei Trasporti e della Rai, l'evento organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano con i suoi club locali «Valtellina Veteran Car» e «Veteran Car Team Bolzano» ha portato ai 2.760 metri del passo più alto delle Alpi quasi 130 auto, 20 moto e altrettante bici: tutte rigorosamente storiche. L'evento «200 Stelvio» è stato anche il primo evento motoristico in Italia «carbon neutral», ovvero con bilancio di emissioni di CO2 pari a zero grazie ad azioni combinate come l'uso di bio-benzina su tutti i veicoli storici a motore e operazioni certificate di riforestazione.

Tra le auto protagoniste dell'evento non sono mancati gli esemplari del dipartimento Audi Tradition di Ingolstadt degli anni '10, '20 e '30 come la Audi C14 che ha gareggiato alla corsa «Alpenfahrt» nel 1913, la Auto Union Tipo C a 16 cilindri del 1935 (la «freccia d'argento» nei Grand Prix dell'epoca), o la Wanderer W25 «Stromlinie» del 1938. Direttamente dall'Inghilterra, invece, sono arrivate tre Frazer Nash TT Replica del 1932 (una delle quali vincitrice della corsa dello Stelvio di quell'anno), e una Super Sports del 1938 che si sono affiancate ad altre coeve «supercar» come la Bugatti 57, l'Alfa Romeo 1750 GS del 1930, la Mercedes-Benz SSK del 1930 e la Maserati 8CM del 1934.

Al seguito della carovana anche la Fiat 1500 del 1966 della Rai, protagonista delle più entusiasmanti radiocronache ciclistiche, tornata a scalare lo Stelvio dopo tanti anni. I ciclisti con bici da corsa degli anni '50, '60 e '70 e abbigliamento abbinato hanno fatto rivivere le gesta dei campionissimi che dal 1953 hanno firmato le imprese sportive in occasione dei passaggi sullo Stelvio durante i Giri d'Italia.