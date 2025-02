34° Palm Beach Cavallino Classic, il trionfo della passione Ferrari sulle rive della Florida

PALM BEACH – La Florida si è tinta di rosso Ferrari. Il Palm Beach Cavallino Classic si è confermato, anche nella sua 34ª edizione, come il più prestigioso evento dedicato alla celebrazione dell'eccellenza Ferrari. Per un intero weekend, gli appassionati del Cavallino Rampante si sono dati appuntamento nei sontuosi giardini di The Breakers a Palm Beach, in Florida, per ammirare una selezione di vetture che rappresentano il meglio della storia, dello stile e dell'ingegneria della casa di Maranello.

Oltre 2.000 collezionisti e spettatori hanno assistito a un concorso che non è solo una competizione tra le automobili di Maranello, ma una vera e propria celebrazione dello stile, della passione e della perfezione meccanica. A rendere ancora più esclusivo l'evento, la presenza di alcuni tra i modelli più rari e meglio conservati del Cavallino Rampante, selezionati e valutati da una giuria internazionale di esperti secondo i severi criteri dell'International Advisory Committee for the Preservation of the Ferrari Automobile (IAC/PFA).

Grande protagonista di questa edizione è stata la Ferrari 375 MM del 1954, telaio #0476 AM, che ha conquistato il premio Best of Show Gran Turismo, affermandosi come simbolo di eleganza e prestazioni senza tempo. Non meno straordinaria la Ferrari 335 S del 1957, telaio #0674, che ha trionfato nella categoria Competizione, dimostrando come la storia di Ferrari nelle corse sia sinonimo di eccellenza tecnica e sportiva. Infine, la Ferrari Dino 206 S del 1967, telaio #026, ha ottenuto il titolo di Best of Show Classiche Certified, riconoscimento che premia le vetture certificate Ferrari Classiche per il loro stato di conservazione e autenticità.

La passione per il marchio di Maranello non si è espressa solamente attraverso il concorso d'eleganza, ma anche tramite eventi collaterali che da sempre rendono unico il Palm Beach Cavallino Classic. Il Tour d’Eleganza ha portato i partecipanti lungo le splendide isole tra Ft. Lauderdale e Palm Beach, offrendo uno scenario mozzafiato per ammirare queste opere d'arte su quattro ruote in movimento. Altrettanto esclusivo il Party Under the Stars, tenutosi presso The Breakers, dove la Ferrari F80 ha fatto il suo debutto nordamericano, impressionando gli ospiti con i suoi 1.200 CV e il design avveniristico.

A sottolineare il valore dell'evento sono state le parole di Luigi Orlandini, Chairman e CEO di Cavallino Inc. dal 2020: « Ho il privilegio di portare avanti l'eredità e la tradizione del Palm Beach Cavallino Classic. Il successo travolgente di quest’anno riafferma la posizione di questo evento come il principale al mondo dedicato alla leggenda del Cavallino Rampante».

Un sentimento condiviso anche da Enzo Mattioli Ferrari, pronipote del fondatore Enzo Ferrari e recentemente nominato Presidente di Cavallino Inc., che ha voluto evidenziare l'importanza di questa manifestazione: «Questo evento ha sempre incarnato lo spirito, l'arte e la passione che definiscono la leggenda Ferrari. Continuo a essere ispirato dalla dedizione dei collezionisti, degli appassionati e dell'intera collettività che porta questa visione alla vita. Come membro della famiglia Ferrari, è particolarmente significativo per me contribuire a un evento che non solo celebra il patrimonio del Cavallino Rampante, ma ne garantisce anche la preservazione per le future generazioni. Mi congratulo sinceramente con i collezionisti le cui straordinarie Ferrari sono state premiate quest’anno, una testimonianza del loro incrollabile impegno per l’eccellenza e l’autenticità».

L'evento si è concluso con la consueta esposizione Classic & Sports Sunday presso il celebre Mar-a-Lago Club, dove non solo Ferrari, ma anche altri marchi di prestigio hanno avuto l'occasione di brillare. Il premio Best of Show di questa sezione è stato assegnato a una magnifica Alfa Romeo 8C/2900B Touring del 1937 di David Sydorick, mentre il titolo di Finest GT è andato alla Ferrari 375 MM Ghia del 1954 di Thomas Peck.

Con una selezione di oltre 150 vetture, una giuria di esperti di fama internazionale e un'atmosfera che unisce lusso, tradizione e passione, il Palm Beach Cavallino Classic si conferma come il più grande tributo alla storia e al mito Ferrari. Un appuntamento irrinunciabile per chi ama l'eccellenza automobilistica e la bellezza senza tempo delle vetture di Maranello.