Parte la 39^ rievocazione storica della Stella Alpina. Più di 70 vetture per l'evento che si terrà nelle Dolomiti

É in programma a partire dalle 15 di oggi, dalla Piazza Fiera di Trento, la partenza delle oltre 70 auto storiche che saranno impegnate nella 39/a Rievocazione Storica della Stella Alpina, in memoria della competizione automobilistica disputata dal 1947 al 1955. Le vetture storiche che affronteranno i quasi 500 chilometri nelle strade delle Dolomiti, per ritrovarsi a Trento domenica 8 settembre, sono suddivise nelle categorie «Legend» (costruite fino al 1955) e «Celebration» (costruite dal 1956 al 1974), e annoverano modelli del calibro della Bugatti 37 del 1927, o della Dino 246 GTS del 1974.

Solidarietà e sostenibilità sono le parole chiave della Stella Alpina 2024, con l'equipaggio numero «1» formato dagli atleti paralimpici Paolo Ioriatti e Gabriele Dallapiccola, campioni internazionali di Wheelchair Curling, che partirà a bordo della Lancia Fulvia Coupé dotata di comandi manuali e portacolori del progetto ASI Solidale «Classica & Accessibile». La stessa vettura, inoltre, verrà alimentata per l'intero percorso con bio-carburante Sustain Classic, che ASI sta sperimentando con ottimi risultati sia nel complessivo miglioramento delle emissioni, sia sotto il profilo prestazionale.