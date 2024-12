ACI celebra la storia Maserati, una mostra nella Galleria Caracciolo a Roma per raccontare i 110 anni del Tridente

Raccontare la storia dell’automobile, questo è l’obiettivo che si è prefisso l’Automobile Club d’Italia e ACI Storico nell’aprire al pubblico la Galleria Caracciolo. Se quest’estate si è voluto rendere omaggio all’ingegno italico, alla storia dell’auto nel nostro paese e alla sua evoluzione nel corso degli anni, ora i riflettori sono puntati per le celebrazioni dei 110 anni di storia della Maserati. Tra i marchi più famosi e blasonati di tutto il mondo, il Tridente è ancora oggi segno di lusso, eleganza e sportività.

Per raccontare la mostra “Maserati: 110 anni di storia - La Leggenda delle Corse e del Gran Turismo” ACI ha voluto esporre cinque modelli che hanno scritto le pagine più importanti della Casa di Modena. Tra vetture da corsa, auto sportive e Gran Turismo, si è deciso di cogliere appieno ogni singola sfaccettatura della lunga e gloriosa storia del Tridente. Le vetture, tutte perfettamente conservate, provengono dal Museo Nazionale dell’Auto di Torino, nel caso della vettura da corsa, e dal Museo Nicolas di Verona per quanto riguarda le stradali.

Il viaggio nella storia di Maserati non può che partire dalla pista. Infatti, come sottolineato da Elisa Wertert (Responsabile del Mercato Italia, Spagna e Portogallo di Maserati), la Casa del Tridente è nata dalla passione per le corse dei tre fratelli Alfieri, Ernesto ed Ettore Maserati. Grazie alla loro esperienza da piloti riuscirono a riversare le loro capacità nel realizzare vetture in grado di conquistare le competizioni più prestigiose a livello globale. La leggenda di Maserati nasce con la Tipo 26 che, al suo debutto assoluto, conquistò la vittoria di classe nella Targa Florio del 1926. La storia è quindi proseguita con numerosi trionfi sulle piste di tutto il mondo.

Con le radici della Casa di Modena che affondando nel mondo delle competizioni, la mostra “Maserati: 110 anni di storia - La Leggenda delle Corse e del Gran Turismo” non poteva che iniziare proprio con una vettura da competizione ma non una qualsiasi. Proveniente direttamente dal MAUTO (Museo dell’Auto di Torino), a fare bella mostra di sé è la 250F del 1954. Nel suo rosso fiammante, dopo un meticoloso restauro conservativo in cui si possono apprezzare i segni delle battaglie e dei duello avvenuti in pista, la monoposto del Tridente si mostra in tutto il suo splendore.

Tra le vetture più famose a calcare il palcoscenico della Formula 1, la 250F è stata definita dal giornalista Denis Jenkinson: «La monoposto immortale». In sette stagioni, dal 1954 al 1960, conquistò ben 42 vittorie, di cui quattro nel 1957, anno in cui Juan Manuel Fangio conquistò il titolo piloti e Maserati ottenne il campionato costruttori. La vettura esposta, pilotata dal pilota argentino, vinse il Gran Premio d’Argentina e il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps nel 1954.

Lo sguardo volge alla 3500 GT Spyder Vignale del 1960. Basta un semplice sguardo per osservare le sue forme e le sue linee e proiettarci direttamente nel fascino della Dolce Vita. Disegnata da Giovanni Michelotti e prodotta dalla Carrozzeria Vignale, la spider fu costruita sul telaio della coupé, la prima auto Maserati prodotta in serie, opportunamente modificato. Svelata al Salone di Torino nel 1959 la Spyder presenta sotto le sue forme sinuose un motore 6 cilindri e un telaio tubolare direttamente derivati dal mondo delle corse.

L’evoluzione della tecnica ha portato alla 3500 GTI Touring, la prima Gran Turismo coupé realizzata in oltre duemila esemplari da Maserati. Presentata al Salone di Ginevra del 1957, il modello riscosse un tale successo che, affinata e continuamente migliorata, rimase in produzione fino al 1964. Realizzata dalla Carrozzeria Touring con la celebre tecnica “Superleggera” collegando il telaio tubolare ai pannelli d’alluminio, la 3500 GTI era tra le più avanzate vetture in commercio. Oltre a disporre di freni a disco, un cambio a 5 rapporti e un innovativo sistema di iniezione elettronica, incarnava appieno l’eleganza e il fascino tipico di Maserati.

Dalla pista alla strada, il legame di Maserati è indissolubile. Ne è un esempio la Indy America 4.7 che, presentata al Salone di Torino del 1969, aveva il compito di celebrare i successi ottenuti nella 500 Miglia di Indianapolis nel 1939-40 con la Maserati 8 CTF pilotata da Wilbur Shaw. Equilibrate ed eleganti, le linee della Indy sono state disegnate dalla Carrozzeria Vignale. Il lungo cofano anteriore ospita il potente V8, derivato dalla Ghibli, enfatizzando il suo carattere sportivo. La versione esposta, del 1970, presenta una cilindrata di 4.700 cc oltre alla denominazione America. Infatti, proprio con questa vettura, Maserati conquistò gli appassionati nordamericani ammaliati dallo stile e dalle prestazioni della Indy.

Il viaggio nel tempo di conclude con la Ghibli 4.7, una filante coupé due posti uscita dalla matita di Giorgetto Giugiaro e realizzata dalla Ghia. Bassa, sportiva e al contempo elegante, la Ghibli rappresenta tuttora una delle vetture più affascinanti realizzate da Maserati. Le sue linee sono decisamente attuali, tanto da essere apprezzate anche dai più giovani appassionati di automobili. Il modello presente in mostra può vantare ancora gli interni originali permettendo, così, di apprezzare la qualità costruttiva delle maestranze della Maserati.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Storico, Ing. Angelo Sticchi Damiani, nell’inaugurare la mostra ha voluto sottolineare l’importanza che il marchio del Tridente riveste nella nostra cultura motoristica: «La Maserati è simbolo di velocità e di eleganza, grazie alle numerose vittorie sportive ed alle Gran Turismo stradali che ne hanno caratterizzato la produzione. Per questo vogliamo celebrarla nello spazio emozionale ACI - ACI Storico, per i 110 anni di storia, come ambasciatrice del genio creativo italiano nel mondo».

La mostra “Maserati: 110 anni di storia - La Leggenda delle Corse e del Gran Turismo” allestita nello spazio espositivo di ACI, nella Galleria Caracciolo di via Marsala a Roma, sarà visitabile fino al 18 gennaio 2025. Attraverso questi capolavori di ingegneria e design italiano, l’Automobile Club d’Italia e ACI Storico vogliono celebrare la storia, i successi e l’eredità di uno dei marchi più importanti dell’automobilismo nazionale e internazionale come Maserati.