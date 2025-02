The I.C.E. St. Moritz 2025, oltre 20 mila visitatori per le 52 vetture classiche e sportive sul lago ghiacciato

Sono stati oltre 20 mila i visitatori che hanno preso parte a The I.C.E. St. Moritz 2025, l'evento dedicato alle auto classiche e sportive che ha portato sul lago ghiacciato delle Alpi svizzere 52 vetture iconiche. Le vincitrici delle 5 categorie in concorso, annunciate nella giornata di venerdì 21 febbraio, sono state la Ferrari 500 TRC Scaglietti del 1957 (Barchettas on the Lake); la Bugatti 59 del 1934 (Open Wheels); l'Alfa Romeo 6C 1750 GS aprile del 1931 (Concept Cars & One Offs); la Ferrari 275 GTB/4 del 1966 (Icons on Wheels) e la Porsche 908/03 del 1971 (Racing Legends).

Mentre, sabato 22 febbraio, oltre ai giri liberi sul lago, nel pomeriggio è stato assegnato il prestigioso riconoscimento Best in Show, il cui trofeo, realizzato dall'archistar Lord Norman Foster, è andato alla Bugatti 59. Il premio Spirit of St. Moritz, firmato e consegnato personalmente dall'artista Rolf Sachs, invece, è stato assegnato alla Ferrari 250 GT SWB «Sefac» del 1961. Mentre, la Lamborghini Miura SV del 1972 ha conquistato il premio del pubblico Hero Below Zero.