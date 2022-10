Al via la Targa Florio Classica. In gara anche il presidente dell’Aci Sticchi Damiani su Lancia Aurelia B24

PALERMO - Scatta domani alle 8,30 la Targa Florio Classica. Alla manifestazione, valida per l’assegnazione del Campionato Italiano Grandi Eventi, parteciperanno anche le Rosse del rosse del Ferrari Tribute to Targa Florio. Al via autentici gioielli dell’evoluzione tecnica e tecnologica, testimoni dell’evoluzione dell’ auto e dell’automobilismo, ad iniziare dalla Zust del 1906, l’anno di nascita dell’evento ideato e voluto da Vincenzo Florio, la Bentley 6,5 LT Vanden Plast Tourer del 1927, Chrysler 72 Deluxe Roadster del 1928 e la versione 75 Sport Roadster del 1929, su Lancia Aurelia B24 che sarà guidata dal presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani. In totale saranno ventiquattro i marchi automobilistici presenti al via. In gara anche Toine Hezemans, il pilota olandese vincitore con Nino Vaccarella dell’edizione 1971 su Alfa 33.

Hezemans sarà su una Porsche 911 T del 1968, vettura tedesca che partecipò alla Targa nel 1969 con Moretti. Riflettori puntati anche su un’altra icona delle corse, la star della Formula Indy Dario Franchitti, pilota scozzese di origini italiane che sarà su Lotus Elan del 1965. Dopo la partenza dal Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università di Palermo le vetture viaggeranno verso l’Autodromo di Pergusa passando il tracciato della Termini Caccamo, quindi si inoltreranno verso il centro della Sicilia attraverso gli abitati di Roccapalumba, Alia, Vallelunga Pratameno, quindi si cambierà provincia e dopo Marianopoli si raggiungerà Caltanissetta quindi Pergusa. Il percorso di rientro inizierà col passaggio dalla caratteristica Calascibetta alle 14.21, poi Villarosa e Resuttano per proseguire sulla alte Madonie verso Caltavuturo e scendere verso Cerda, prima dell’arrivo alle Tribune di Floriopoli alle 16.30.