Alberto Scuro a capo della Fiva. La Russa (Aci): «Importante riconoscimento settore motorismo storico italiano»

«La nomina di Alberto Scuro, presidente di Asi - Automotoclub Storico Italiano, alla presidenza della FIVA - Fédération Internationale des Véhicules Anciens rappresenta un riconoscimento importante non solo per il lavoro di un'organizzazione che da quasi 60 anni promuove la cultura e la tradizione delle due e quattro ruote, ma per l'intero comparto del motorismo storico italiano». E' quanto sottolinea il presidente eletto dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, nel corso di Milano AutoClassica, la manifestazione che riunisce appassionati, collezionisti, operatori e istituzioni del settore nel capoluogo lombardo. «Nello spirito sempre più costruttivo della rinnovata sinergia tra Aci e Asi - aggiunge La Russa parlando con l'Ansa - questo prestigioso incarico darà ulteriore slancio alle azioni congiunte di promozione dei valori storici, culturali e tradizionali che da sempre alimentano la passione degli italiani per l'automobile».