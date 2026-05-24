Alfa Romeo 6c 2500 Ss del 1950 trionfa al concorso eleganza Città di Trieste

L'Alfa Romeo 6C 2500 Ss Villa d'Este Carrozzeria Touring del 1950 è stata incoronata Best in show, mentre alla Triumph TR2 è andato il premio del pubblico «Città di Trieste», con oltre il 50% dei voti. Si è conclusa oggi in piazza Unità d'Italia la sesta edizione del concorso d'eleganza e sportività «Città di Trieste», organizzato da Aci Storico e Automobile club d'Italia con la collaborazione dell'Ac Trieste e dell'Associazione amatori veicoli storici. A guidare la selezione delle vetture il fil rouge dello Stile della velocità, che ha raccontato quasi un secolo di eccellenza progettuale e prestazionale dell'automobile.

Il verdetto è stato espresso dalla giuria internazionale presieduta da Marco Makaus, manager di lungo corso per brand come Ferrari e Mini, oltre che patron di The Ice St Moritz, affiancato dalla star televisiva statunitense Donald Osborne, da Lorenzo Marzullo (Registro italiano Alfa Romeo), Laura Kukuk (Politecnico di Colonia) e dal belga Bernard Marreyt (Belgian Federation for Old Vehicles). Tra le protagoniste di giornata, la Lamborghini Miura P400 S del 1970, vincitrice della Terza Classe nell'anno del suo sessantesimo anniversario, e la Aston Martin DB4 Carrozzeria Touring del 1961, vincitrice del Premio Touring, istituito in occasione del centenario della storica carrozzeria milanese. Esposta tra tutte le auto partecipanti, la moto madrina dell'evento: una Guzzi Sport 15 500 con il raro sidecar Smit/Parri del 1934.