Alfa Romeo e Luna Rossa presenti alla 1000 Miglia 2025. A bordo di una 1900 Super Sprint del 1956

Al via della 43esima rievocazione della 1000 Miglia ci sarà, tra le 400 vetture iscritte, anche una Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 appartenente alla collezione di Stellantis Heritage con i colori della casa del Biscione e Luna Rossa al fine di rappresentare l'eccellenza e la creatività italiana nel mondo. Nella storia, Alfa Romeo ha legato indissolubilmente il proprio nome alla 1000 Miglia fin dalle prime edizioni, collezionando undici vittorie tra il 1928 e il 1957: un primato assoluto che testimonia l'eccellenza tecnica e sportiva del marchio italiano. Per l'edizione 2025 della 1000 Miglia, la squadra di Luna Rossa prenderà parte all'evento a bordo a una delle icone delle fine degli anni '50 del brand, la 1900 Super Sprint. Durante il percorso, la preziosa vettura d'epoca sarà accompagnata dalle ultime nate del marchio, in qualità di support car.

In particolare, sarà presente una Giulia Quadrifoglio Super Sport, la serie speciale limitata dedicata proprio alla prima vittoria del marchio alla 1000 Miglia. Al suo fianco un esemplare di Alfa Romeo Tonale, il C-SUV che ha segnato l'ingresso del marchio nell'era dell'elettrificazione e che ha recentemente superato il traguardo delle 100.000 unità prodotte nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. Protagonista lungo il tracciato anche Alfa Romeo Junior Q4 Ibrida, la nuova compatta sportiva del Biscione che rappresenta l'ingresso del marchio nel segmento B premium. Infine, riflettori puntati sulla Nuova 33 Stradale, che debutta per la prima volta in pubblico. La fuori serie realizzata in soli 33 esemplari rappresenta il ritorno della leggendaria 33 Stradale, icona degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre e derivata direttamente dalla Tipo 33 che fu protagonista del motorsport mondiale.