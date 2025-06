Alfa Romeo TZ3 Stradale, in vendita uno dei 9 esemplari realizzati da Zagato nel 2010 per i 100 anni del marchio

Uno dei nove esemplari di Alfa Romeo TZ3 Stradale realizzati da Zagato nel 2010, per i 100 anni del marchio Alfa Romeo, è in vendita ad un costo di quasi 593 mila euro, al cambio attuale, sul sito youngmotorcars.com. Si tratta, precisamente, della vettura numero 5 prodotta che, per la maggior parte del tempo, è appartenuta ad una prestigiosa collezione in Arizona. Esteticamente, si caratterizza per la livrea blu scuro metallizzato ed ha appena 3.000 km all'attivo. L'auto presenta una carrozzeria in fibra di carbonio, mentre la linea riprende la silhouette con coda tronca.

Il resto delle proporzioni è dovuto anche alla meccanica; infatti, sotto il vestito firmato Zagato si nasconde il motore V10 da 8,4 litri della Dodge Viper ACR-X capace di erogare una potenza di 640 CV. Questa unità è abbinata ad un cambio manuale a 6 marce, mentre la trazione è posteriore. Le prestazioni sono, ancora oggi, di tutto rispetto, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 3,6 secondi ed una velocità massima superiore ai 320 km/h.