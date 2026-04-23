Anantara Concorso Roma, la Maserati V4 Sport Zagato del 1932 è Best of Show
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Sono state più di 70 le auto storiche italiane presenti nell'edizione inaugurale di Anantara Concorso Roma, che si è svolta dal 16 al 19 aprile nello spirito della «Dolce Vita dell'Automobile». Tra le vetture che hanno preso parte all'evento, è stata la Maserati V4 Sport Zagato del 1932 a essere premiata come Best of Show. Questo modello, presentato da Lawrence Auriana, rappresenta un esempio estremamente raro e interessante di ingegneria automobilistica italiana sperimentale degli anni '30, visto che il suo propulsore, realizzato combinando due motori Tipo 26 da 2 litri, gli permise di battere il record mondiale di velocità nel 1929 raggiungendo i 246 km/h.
Nelle 16 classi in concorso sono state iscritte auto da strada, vetture da competizione e modelli che rientrano in un arco temporale particolarmente esteso, non a caso troviamo la Classe I, che annovera le Zagato anteguerra e la Classe XVI a cui appartengono le hypercar. «Questo evento non riguarda solo il lusso; è una celebrazione dello stile di vita italiano ammirato in tutto il mondo - ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale - e un esempio concreto di come i grandi eventi internazionali possano generare benefici reali e duraturi per le nostre comunità".