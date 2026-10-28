ASI, 60 anni di storia: il motorismo storico vale 3,6 miliardi di euro. È un patrimonio culturale da preservare

Il motorismo storico è molto più di una passione per le automobili e le motociclette d’epoca. È un patrimonio culturale da preservare, una risorsa per il turismo e un comparto capace di generare ricchezza e opportunità per i territori. A confermarlo è la ricerca di Euromedia Research presentata martedì 27 ottobre nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica, in occasione del sessantesimo anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Il convegno “Motorismo storico, patrimonio vivo d’Italia. Sessant’anni dell’Automotoclub Storico Italiano: cultura, turismo e autenticità, la rotta verso il futuro”, promosso su iniziativa della senatrice Elena Murelli, presidente dell’Intergruppo parlamentare Motorismo Storico, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del turismo, oltre agli operatori della filiera. All’incontro, condotto dal professor Francesco Giorgino della LUISS, hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente Gian Marco Centinaio e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Ad aprire i lavori sono stati Elena Murelli e Alberto Scuro, presidente ASI e della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

Il dato più significativo emerso dalla ricerca riguarda l’impatto economico del settore, stimato in 3,6 miliardi di euro all’anno. Un risultato che restituisce la dimensione di un comparto capace di coinvolgere appassionati, collezionisti, organizzatori di eventi, artigiani e imprese legate alla conservazione e alla manutenzione dei veicoli. A questo si aggiunge un interesse diffuso nella popolazione: oltre 21 milioni di italiani, pari al 41,9% degli adulti, dichiarano di essere interessati al motorismo storico, mentre quasi quattro milioni si definiscono molto interessati.

L’indagine, condotta su un campione di 1.000 cittadini maggiorenni rappresentativo della popolazione italiana e accompagnata da 75 interviste in profondità a esperti e stakeholder, evidenzia soprattutto il riconoscimento del valore culturale delle vetture e delle motociclette d’epoca. Il 79,1% degli intervistati considera questi mezzi una componente fondamentale del patrimonio culturale italiano, mentre il 60,7% ritiene che lo Stato e gli enti locali debbano sostenerne la conservazione attraverso provvedimenti mirati.

A fotografare la percezione del settore contribuiscono anche le risposte sulla sua natura. Per il 48,3% degli italiani il motorismo storico rappresenta innanzitutto una passione, mentre il 40,2% lo considera un patrimonio culturale da tutelare. Soltanto il 7% lo giudica un fenomeno del passato con scarsa rilevanza attuale. Una distinzione che sottolinea come il valore delle auto e delle moto storiche vada oltre il possesso di un esemplare e coinvolga una memoria collettiva fatta di design, innovazione tecnica, capacità industriale e tradizioni artigianali.

Il turismo rappresenta un altro importante motore di sviluppo. Nell’ultimo anno circa 14,5 milioni di italiani hanno partecipato o assistito dal vivo a manifestazioni dedicate ai veicoli storici, generando una spesa complessiva stimata in 1,4 miliardi di euro. Il potenziale di coinvolgimento futuro raggiunge invece quasi 25 milioni di persone, confermando le possibilità di crescita di un settore che può contribuire ad attrarre visitatori anche al di fuori delle destinazioni più frequentate.

È proprio su questa prospettiva che si è concentrata la sessione dedicata al turismo lento, introdotta dalla vicepresidente ASI Agnese Di Matteo. I viaggi a bordo di vetture d’epoca possono trasformare il percorso in parte integrante dell’esperienza, favorendo la scoperta di borghi, paesaggi, dimore storiche e tradizioni enogastronomiche. Un modello che valorizza le strade secondarie e le località meno conosciute distribuendo, così, le ricadute economiche sul territorio.

Stefano Locatelli, vicepresidente ANCI con delega al Turismo, e Maria Pace Odescalchi, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, hanno approfondito le opportunità offerte dall’incontro tra motorismo storico e patrimonio culturale. In questo contesto si inserisce anche il protocollo d’intesa tra ASI e Direzione Generale per l’Ippica del MASAF, richiamato da Remo Chiodi, per sviluppare itinerari che colleghino ippodromi, luoghi d’interesse storico, paesaggi ed eccellenze gastronomiche.

La ricerca ha affrontato anche il rapporto tra veicoli storici e sostenibilità ambientale, mettendo in evidenza il carattere prevalentemente occasionale del loro utilizzo. La percorrenza media dichiarata è di circa 1.200 chilometri all’anno e quasi il 40% dei proprietari non supera i 500 chilometri. Inoltre, il 71,5% degli intervistati ritiene minimo o irrilevante l’impatto ambientale legato alla circolazione di questi mezzi.

Accanto alla dimensione turistica ed economica, la tutela dell’autenticità rimane uno degli obiettivi centrali dell’ASI. La seconda sessione del convegno, introdotta dal vicepresidente Ugo Gambardella, ha approfondito il valore degli archivi, della formazione e della conservazione della memoria tecnica e industriale. Il patrimonio motoristico comprende infatti non soltanto i veicoli, ma anche documenti, progetti, conoscenze e competenze artigianali che raccontano l’evoluzione del Paese.

In quest’ottica, Luca Sciascia, in rappresentanza dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha richiamato l’importanza delle targhe originali per preservare l’identità storica dei mezzi, mentre Alberto Corteggiani dell’Archivio Centrale dello Stato ha illustrato il valore della conservazione e della digitalizzazione della documentazione. Tra gli esempi figura l’archivio della Carrozzeria Bertone, custodito dall’Archivio Centrale dello Stato e legato alla collezione di veicoli Bertone di proprietà ASI.

Il sessantesimo anniversario dell’associazione diventa così l’occasione per rilanciare una missione che unisce memoria e futuro. Come sottolineato da Alberto Scuro, la sfida consiste nel rendere questo patrimonio sempre più accessibile e conosciuto, favorendo il dialogo con le istituzioni e il trasferimento delle competenze alle nuove generazioni.

«Conservare il passato significa anche costruire il futuro», ha dichiarato il presidente ASI e FIVA, ribadendo l’impegno dell’associazione nella promozione della cultura, del turismo, della sostenibilità e della trasmissione delle conoscenze.

I numeri presentati a Roma confermano dunque che il motorismo storico non è un fenomeno marginale né una semplice attività collezionistica. Con oltre 21 milioni di italiani interessati e un indotto annuo stimato in 3,6 miliardi di euro, rappresenta una risorsa per il sistema Paese, capace di unire identità culturale, sviluppo economico e valorizzazione del territorio.