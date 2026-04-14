Asi attraversa l'Italia con una Lancia Flaminia GT Touring a bio-benzina

Passato e futuro viaggiano insieme sulle strade italiane con il road-tour Torino-Palermo promosso dall'Automotoclub Storico Italiano, che vede protagonista una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 alimentata esclusivamente con bio-benzina di seconda generazione. L'iniziativa, al via il 16 aprile, segna l'avvio di un test-drive di lunga durata da 10.000 chilometri per valutare gli effetti dei carburanti sostenibili su una vettura storica. Il progetto rientra nel programma Asi Net-Zero Classic, dedicato alla sperimentazione di soluzioni a basso impatto ambientale nel settore dei veicoli d'epoca.

Dopo i primi test avviati nel 2023, che hanno evidenziato miglioramenti nelle emissioni senza penalizzare prestazioni e consumi, la nuova fase punta a verificare nel lungo periodo l'interazione della bio-benzina con i componenti meccanici. Per il road-tour Torino-Palermo, la Flaminia dell'ASI viaggerà dal 16 al 20 aprile seguendo un percorso suddiviso in 7 tappe per un totale di quasi 2.000 km complessivi, attraversando la penisola con soste a Modena, Siena, Bracciano, Napoli, Cosenza e Catania, prima dell'arrivo a Palermo il 20 aprile. I rifornimenti saranno effettuati presso i club federati Asi, data l'assenza del carburante nella rete tradizionale. «Siamo convinti che anche i motori del passato possano contribuire allo sviluppo futuro e vogliamo simbolicamente unire l'Italia sotto la bandiera della sostenibilità", ha dichiarato il presidente Alberto Scuro, sottolineando i risultati positivi già ottenuti nella riduzione delle emissioni.

La bio-benzina utilizzata, sviluppata da Coryton Advanced Fuels, è prodotta a partire da scarti agricoli e consente una riduzione significativa dell'impatto di CO2, senza richiedere modifiche ai motori. Al termine del test, il propulsore della Flaminia sarà smontato e analizzato per valutare eventuali effetti dell'utilizzo prolungato. Simbolo della Dolce Vita e icona del design italiano, la Flaminia Touring torna così protagonista in chiave sostenibile, dimostrando come anche le auto storiche possano essere parte della transizione energetica.