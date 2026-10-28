Asi celebra 60 anni al Senato: motorismo storico vale 3,6 mld per l'economia italiana. Oltre 21 mln di appassionati

Il motorismo storico come patrimonio culturale, risorsa per il turismo e opportunità economica per i territori. È il tema al centro dell'incontro «Motorismo storico, patrimonio vivo d'Italia», organizzato al Senato della Repubblica in occasione del 60esimo anniversario dell'Automotoclub Storico Italiano (Asi). L'iniziativa, promossa dalla senatrice Elena Murelli, presidente dell'Intergruppo parlamentare «Motorismo Storico», si è svolta nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del vicepresidente Gian Marco Centinaio e del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Ad aprire i lavori, insieme alla senatrice Murelli, è stato il presidente di Asi e Fiva, Alberto Scuro, che ha sottolineato il ruolo dei veicoli storici nella conservazione del patrimonio culturale italiano e nella valorizzazione delle competenze tecniche, industriali e artigianali del Paese.

Secondo lo studio «Il Motorismo Storico nell'Italia che cambia: valori, percezione pubblica e impatto sui territori», presentato da Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, oltre 21 milioni di italiani sono interessati al settore. Il 79,1% degli intervistati riconosce i veicoli storici come parte del patrimonio culturale nazionale, mentre il 60,7% auspica interventi pubblici a sostegno della loro conservazione. La ricerca evidenzia anche il peso economico delle manifestazioni dedicate al motorismo storico: nell'ultimo anno circa 14,5 milioni di italiani hanno partecipato o assistito a eventi del settore, con una spesa stimata in 1,4 miliardi di euro.

Il potenziale di coinvolgimento futuro è valutato in 25 milioni di persone. Il quadro complessivo presentato nel corso dell'iniziativa indica un impatto economico del comparto pari a 3,6 miliardi di euro. Lo studio ha inoltre rilevato che la percorrenza media dichiarata dei veicoli storici è di circa 1.200 chilometri all'anno e che quasi il 40% dei proprietari percorre meno di 500 chilometri. Per il 71,5% degli intervistati, l'impatto ambientale della circolazione di questi mezzi è minimo o irrilevante.

Una parte del confronto è stata dedicata alle opportunità legate al turismo e alla promozione dei territori. È stato, inoltre, richiamato il protocollo tra Asi e Direzione generale per l'Ippica del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, finalizzato a promuovere itinerari che coinvolgano ippodromi e patrimonio culturale attraverso l'utilizzo di veicoli storici. Il tema della tutela ha riguardato anche l'autenticità dei mezzi e la conservazione della memoria industriale. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati il valore delle targhe originali, la protezione e la digitalizzazione degli archivi storici e il patrimonio documentale della Carrozzeria Bertone, collegato alla collezione di veicoli Bertone di proprietà Asi.