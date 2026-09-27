ASI Fest, sessant’anni di passione accendono Misano: la storia dei motori torna in pista

Per tre giorni il rombo dei motori del passato è tornato a riempire Misano, mescolando epoche, tecnologie e storie che hanno segnato l’evoluzione della mobilità. Dal 25 al 27 settembre il Misano World Circuit ha ospitato ASI Fest, la grande celebrazione organizzata per i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano. Auto e moto da competizione, mezzi centenari, veicoli militari e agricoli, aerei e imbarcazioni hanno composto un grande racconto della storia motoristica, con esposizioni, parate e attività in pista aperte gratuitamente al pubblico.

Misano trasformato in un museo dei motori. Per un intero weekend il circuito romagnolo, nel cuore della Motor Valley, ha cambiato volto diventando un museo a cielo aperto dedicato al motorismo storico. Accanto alle automobili hanno trovato spazio motociclette, velocipedi, mezzi da lavoro e militari, macchine agricole, imbarcazioni e velivoli, restituendo una fotografia particolarmente ampia dell’evoluzione della mobilità. A impreziosire la manifestazione sono stati anche campioni come Giacomo Agostini, Arturo Merzario ed Emanuele Pirro, protagonisti di epoche diverse ma accomunati da un legame profondo con la storia delle competizioni.

Settanta Club e centinaia di veicoli nei paddock. Il Paddock 1 ha accolto il Village Club, con circa 70 Club ASI provenienti da tutta Italia, insieme agli spazi delle Commissioni e alle numerose esposizioni tematiche. Dai veicoli militari del Campo Base ai mezzi delle forze dell’ordine, passando per il settore Terra e motori, dedicato alle macchine agricole, il pubblico ha potuto attraversare decenni di trasformazioni tecniche e sociali. Nel Paddock 2 sono state invece protagoniste centinaia di auto e moto storiche dei partecipanti, affiancate dalle prove di regolarità della Match Race Arena by Microlino & Zero Time.

Quando la storia è tornata a correre. La parte più spettacolare dell’ASI Fest è arrivata però dall’asfalto di Misano. Le auto sono scese in pista suddivise nelle categorie Post Vintage 1930-1950, Modern 1951-2006, Competizione, Granturismo e Formula, mentre per le moto si sono alternate diverse classi, dai sidecar ai mezzi da competizione fino alle motociclette storiche suddivise per epoca. Ad aprire alcuni turni sono stati i veicoli alimentati con bio-benzina della Commissione ASI Green, mentre le grandi parate collettive hanno riunito sul circuito mezzi profondamente diversi per età, funzione e tecnologia..

Sessant’anni di ASI tra memoria e futuro. ASI Fest ha rappresentato il momento conclusivo di un anno dedicato al sessantesimo anniversario della Federazione fondata nel 1966. L’ASI Veteran Show, il concorso d’eleganza per le automobili italiane fino al 1966, le vetture da competizione nei box e alcuni esemplari delle Collezioni ASI hanno mostrato quanto il veicolo storico possa essere considerato non soltanto un oggetto da conservare, ma una vera testimonianza culturale. Un patrimonio capace di raccontare l’evoluzione della tecnica, dell’industria e della società e che, a Misano, per tre giorni ha abbandonato la dimensione statica delle collezioni per tornare a vivere davanti al pubblico.