Asi in Pista 2026: kermesse tra storia, passione e miti del motorsport. La Lancia Aurelia B24 S è la Best of Paddock.

È la Lancia Aurelia B24 S del 1957, appartenente al collezionista Ruggero Antonicci, la Best of Paddock di Asi in Pista 2026. L'esemplare, insignito della Targa Oro Asi, ha conquistato il riconoscimento principale dell'appuntamento dedicato alle auto storiche, andato in scena all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, nel Parmense. Una vettura che rappresenta una delle espressioni più significative della storia del marchio torinese, di cui quest'anno ricorre il 120esimo anniversario, tra eleganza, stile e innovazione. La manifestazione autunnale organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano ha riunito oltre cento vetture storiche stradali e da competizione, con una serie di riconoscimenti dedicati alle diverse categorie del motorismo.

Il Trofeo Regina della Pista è stato assegnato alla Chevron B73 Sport Prototipo del 1995 di Fabio Montani, mentre il Trofeo Regina dei Rally è andato alla Opel Kadett GTE del 1978 di Daniele Bossi. Alla De Tomaso Pantera Gruppo 3 del 1972 di Fabrizio Ferrari è stato attribuito il Trofeo Gran Turismo, mentre il Trofeo Youngtimer ha premiato la Mini John Cooper Works GP del 2006 di Gabriele Bisconcini. Tra gli altri riconoscimenti, la Dallara F3 80 di Paolo Meloni ha ricevuto il premio del nuovo Dallara Formula 3 Revival, iniziativa che ha riunito le monoposto progettate dalla factory di Varano per una categoria nella quale le vetture italiane hanno ottenuto successi sui circuiti internazionali. Alla Fiat Panda 4x4 ex Dakar di Mauro Dalmasso è andato il Premio Targa Oro Asi della Commissione Tecnica. Il Premio Città di Varano è stato assegnato all'Alfa Romeo Alfasud Trofeo del 1976 di Roberto Cognolato, protagonista nello stesso anno della manifestazione automobilistica organizzata a Varano per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Friuli.

Il Memorial Andrea de Adamich è stato invece attribuito all'Alfa Romeo GTA del 1965 di Massimo Bortolami. L'edizione 2026 ha dedicato, infatti, ampio spazio anche al ricordo di Andrea de Adamich, ad un anno dalla sua scomparsa. Grazie alla partecipazione della Scuderia de Adamich sono state ripercorse le tappe della carriera del pilota attraverso alcune delle vetture che ne hanno segnato i successi sportivi. In esposizione anche i modelli più rappresentativi utilizzati dal Centro Internazionale di Guida Sicura fondato da de Adamich, con sede proprio nell'autodromo parmense. Tra le novità della manifestazione, il debutto del Dallara Formula 3 Revival, evento nell'evento che ha riportato in pista le monoposto realizzate dalla casa di Varano de' Melegari per la Formula 3.