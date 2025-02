Asi in Pista, appuntamento con la Spring Experience domenica 9 marzo all'autodromo Tazio Nuvolari

Torna l'appuntamento con Asi in Pista che dal 2025 raddoppia proponendo l'edizione Spring Experience in programma domenica 9 marzo all'autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia. La formula, che rimane invariata, è quella del track day riservato alle auto storiche sportive e da competizione: le prime costruite fino al 2005, le seconde fino al 1995 suddivise nelle categorie Turismo, Formula, Sport Prototipi e Rally.

Sono previsti turni di giri liberi in pista e una sessione speciale di omologazione finalizzata all'emissione di Certificati di Rilevanza Storica e Certificati di Identità Asi alle auto da competizione con più di vent'anni, che rappresentano un segmento estremamente variegato e prezioso nel panorama del motorismo storico. Il programma della giornata, ad ingresso gratuito per il pubblico, prevede turni in pista dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; tra le 9 e le 13 si terrà la seduta speciale di omologazione dedicata agli esemplari in allestimento corsa e alle supercar, infine, alle 17.30, verranno assegnati i premi speciali per le Best of Paddock.