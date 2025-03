Asi Motorshow, a Varano per la 22^ edizione dal 9 all'11 maggio. Mille gioielli in pista per il museo della moto in movimento

Si rinnova l'appuntamento con Asi MotoShow: la ventiduesima edizione è pronta riempire il paddock e la pista di Varano de' Melegari per dare vita al grande museo della moto in movimento. È una kermesse internazionale, quella organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano, che richiama appassionati da tutta Europa e anche da Oltreoceano. Quasi mille moto in pista, con esemplari prodotti dalle origini all'alba del secondo millennio; dai più piccoli e maneggevoli motocicli alle moto da competizione; dalle «sottocanna» prebelliche alle «125» degli anni '90. Il parterre di Asi MotoShow è senza dubbio tra i più ricchi e completi per illustrare oltre un secolo di evoluzione su due ruote. Alle moto si uniscono ogni anno anche i protagonisti del motociclismo mondiale, a partire dai grandi campioni che hanno contribuito ad alimentare la passione di milioni di persone.

Per la prima volta, Asi MotoShow 2025 ospita la presenza ufficiale di Honda: il brand esporrà alcuni pezzi storici e alcune rarità racing. Inoltre, con l'iniziativa Honda Classic è previsto un tour alla scoperta del territorio, test drive con l'intera gamma 2025, parate in pista con le 125 a due tempi degli anni '80 e '90 e una conferenza dedicata alla Honda NR 750 a pistoni ovali. Asi MotoShow 2025 punta i riflettori sulle moto in divisa con una speciale rassegna sulle due ruote che hanno segnato la storia e l'evoluzione dei Corpi dediti al pronto intervento e alla sicurezza, dall'Esercito alla Croce Rossa, dalla Polizia alla Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco. Poi le moto degli anni '30 e '40, epoca che ha visto l'Italia in prima fila con marchi di prestigio come Moto Guzzi, Gilera e Bianchi.

Inoltre, grazie al Team Ducartist, è attesa la retrospettiva Ducati incentrata sui modelli da competizione di ogni specialità, fino alla MotoGP. Al marchio Laverda è dedicata infine la retrospettiva sul Campionato Monomarca Formula 500 che tra il 1978 e il 1981 ha animato i circuiti italiani ed europei con la sua inconfondibile e fragorosa «nuvola arancione».