Asi protagonista ad Auto e Moto d'Epoca 2026 con collezioni storiche e omaggi ai campioni

L'Asi, Automotoclub Storico Italiano, sarà tra i protagonisti di «Auto e Moto d'Epoca 2026», in programma dal 22 al 25 ottobre a BolognaFiere, con un'area espositiva dedicata alle collezioni storiche, agli incontri istituzionali e alla valorizzazione del patrimonio motoristico italiano. Nel Padiglione 25, l'Asi Village ospiterà una ventina di Club federati e uno spazio della Fiva, la Federazione internazionale dei veicoli antichi. In esposizione prototipi e modelli di particolare interesse, tra cui la Chevrolet Corvette Ramarro del 1984, la Bertone Birusa del 2003 e la Barchetta del 2007. Spazio anche alle moto centenarie della Collezione Asi Morbidelli e agli esemplari della raccolta dedicata alla storia del motocross. Tra gli appuntamenti principali, il tributo a Sandro Munari, il campione di rally scomparso nel febbraio 2026.

Sabato 24 ottobre, alle 12, saranno ricordate le sue imprese con due vetture da lui guidate al Safari Rally, la Lancia Fulvia e la Lancia Stratos. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, Miki Biasion, Tonino Tognana e Andrea Aghini. L'iniziativa anticipa il conferimento alla memoria di Munari del riconoscimento internazionale Fiva Heritage Hall of Fame. Sempre sabato è prevista la premiazione della seconda edizione del Concorso Grifo d'Oro Asi, dedicato ai giovani talenti del car design. Il tema di quest'anno è la progettazione di una vettura sportiva aperta a due posti, ispirata allo stile italiano degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Il programma comprende anche un approfondimento sulle targhe storiche, con la partecipazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e la firma di un protocollo d'intesa tra Asi e Confagricoltura per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio motoristico agricolo.

Sarà inoltre presentato in anteprima il calendario 2027 di Asi Circuito Tricolore, che prevede 16 appuntamenti in tutta Italia dedicati ai veicoli storici e alla promozione dei territori. "È un anno importante per la Federazione, abbiamo voluto interpretarlo al meglio organizzando eventi rilevanti che potessero raccontare il nostro impegno nella tutela e nella valorizzazione del motorismo storico», afferma il presidente Asi Alberto Scuro, ricordando che le iniziative si inseriscono nelle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'associazione.