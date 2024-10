Asi Village ad “Auto e moto d'epoca 2024“ per uno show evocativo. Lamborghini Genesis, Porsche Karisma e Cadillac Villa i gioielli esposti

Da domani a domenica i padiglioni di Bologna Fiere ospitano la 41esima edizione di «Auto e Moto d'Epoca», salone internazionale e luogo di incontro per appassionati del settore provenienti da tutto il mondo. Ampi spazi (235.000 mq e 14 padiglioni) dedicati ai motori vintage di ogni genere ed epoca: contesto nel quale l'Automotoclub Storico Italiano opera sin dal 1966 ponendosi come riferimento per amatori, operatori e istituzioni. Lo spazio della Federazione occupa quasi interamente il Padiglione 21 con l'Asi Village condiviso con i propri Club che quest'anno sfoggia un titolo attuale ed evocativo: «Classiche in viaggio, il piacere del turismo lento». Anche l'esposizione segue il tema, proponendo uno speciale «tris» di esemplari unici conservati nella Collezione Asi Bertone: la Lamborghini Genesis del 1987, la Porsche Karisma del 1994 e la Cadillac Villa del 2005. Tre epoche, tre marchi e tre designer differenti per godere dell'inconfondibile stile Bertone declinato nel piacere di viaggiare in pieno confort e in compagnia. La Genesis è tuttora la prima e unica monovolume a sfoggiare il logo di Sant'Agata Bolognese; realizzata da Marc Deschamps è dotata del poderoso V12 da 455 CV della Countach 5000 Quattrovalvole.

La Karisma, firmata da Luciano D'Ambrosio, è una vera sfida alla tradizione di Stoccarda con la proposta di una comoda berlina a quattro posti dotata di grandi portiere ad ali di gabbiano ma mantenendo il classico 6 cilindri Porsche in posizione posteriore. La Villa è una futuristica monovolume nata sotto la direzione di Giuliano Biasio, con l'obiettivo creare un ambiente interno accogliente, spazioso, luminoso e comodo, proprio come un salotto. Esemplari degni di nota anche per le due ruote, con una line-up di rare Benelli della Collezione Asi Morbidelli: un tributo a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, dov'è nata l'azienda nel 1911 (la più antica fabbrica motociclistica italiana ancora in attività) e dov'è conservata la collezione acquisita da Asi nel 2020.

Altro tema motociclistico è dedicato alle «maxi tourer» dotate di motori a 6 cilindri, come le Benelli «Sei» 750 e 900 del 1972 e 1979, la Kawasaki Z 1300 del 1978, le Honda CBX 1000 e Gold Wing 1500 del 1978 e 1988. Tutte provenienti dal Museo Battilani di Imola. L'esposizione Asi si completa con la Lancia Stratos HF del 1974 - anch'essa conservata nella Collezione Asi Bertone - che quest'anno ha completato una serie di test e prove sperimentali utilizzando bio-carburante di seconda generazione ottenendo ottimi risultati sia in ambito prestazionale, sia sotto il profilo delle emissioni.