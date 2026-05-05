Audi Tradition: il record di velocità del 1935 della Auto Union Type B e la rievocazione a Lucca

LUCCA - Negli anni Trenta il fascino della velocità iniziava a prendere sempre più piede. Piloti assimilati a moderni cavalieri del rischio, pronti a impugnarne il volante delle loro auto per sfidarsi in duelli sul miglio lanciato cercando di stabilire la velocità più elevata. Più che una semplice sfida, si assisteva a una vera e propria dimostrazione di superiorità tecnologica tra Germania, con Daimler Mercedes e Auto Union, e Italia rappresentata da Alfa Romeo.

Teatro delle sfide, tra gli altri, anche la nostra penisola e in particolare il tratto della attuale Firenze Mare che tocca la città di Lucca. Qui il 15 febbraio 1935 l’Auto Union Type B in configurazione streamliner, guidata da Hans Stuck, riscrisse i limiti dell’automobilismo raggiungendo una velocità massima di 326,975 km/h e una media di oltre 320 km/h sul miglio lanciato. Un risultato straordinario che consacrò quella vettura come la più veloce auto del mondo.

La sfida vedeva contrapposti i due costruttori teutonici Auto Union e Daimler-Benz, in una continua escalation di prestazioni e innovazioni. Dopo che Rudolf Caracciola aveva stabilito nuovi primati nel 1934 con la vettura della Stalla, la risposta di Auto Union fu immediata. In pochi mesi, tra la fine del 1934 e l’inizio del 1935, venne sviluppata una vettura ottimizzata per la velocità pura, sfruttando delle conoscenze aerodinamiche all’avanguardia maturate presso l’Istituto di Ricerca Aeronautica di Berlino-Adelershof.

Dopo tentativi ostacolati dal maltempo, tra Ungheria e Lombardia, il team individuò un tratto ideale lungo la strada Firenze-Viareggio, tra Pescia e Altopascio. Qui, su un rettilineo perfettamente livellato e lungo circa cinque chilometri, si crearono le condizioni perfette per il record. Migliaia di spettatori accorsero per assistere a quello che già all’epoca veniva percepito come un evento unico nel suo genere. E la vettura tedesca, appositamente preparata per il record, non deluse le aspettative centrando al primo colpo l’obiettivo.

Quasi un secolo dopo, quella stessa impresa è tornata a vivere proprio a Lucca grazie al lavoro della Casa dei Quattro Anelli attraverso la sua divisione storica Audi Tradition. La presentazione della replica dell’Auto Union Lucca nella città toscana non è stata soltanto un omaggio statico, ma una vera e propria rievocazione dinamica. L’auto è tornata sulle strade che ne avevano sancito il mito, permettendo al pubblico di vedere e ascoltare una macchina che rappresenta uno dei punti più alti dell’ingegneria automobilistica prebellica.

L’evento, organizzato con attenzione anche agli aspetti logistici e di sicurezza, ha restituito l’atmosfera di quell’epoca pionieristica. La decisione di anticipare le prove su strada a causa delle condizioni meteo ha aggiunto un elemento di autenticità, richiamando le difficoltà affrontate anche nel 1935, quando il team fu costretto a spostarsi più volte prima di trovare il luogo adatto per infrangere il record.

Così come avvenne nel febbraio del 1935, sono state numerosi i curiosi accorsi richiamati dal rombo del V16 che ha letteralmente squarciato il silenzio della campagna toscana. Osservare la Type B sfrecciare sul nastro d’asfalto è stato un tuffo nella storia dell’automobilismo. Osservare quelle linee di nudo alluminio, quasi cesellate dal vento, brillare nel verde per poi scomparire all’orizzonte fendendo l’aria ha catapultato indietro nel tempo anche coloro che hanno immortalato il momento con dei modernissimi smartphone.

Ciò che si è assistito a Lucca è la parte più bella e autentica del mondo dell’auto, oltre il fascino del rombo dei motori che riesce ancora a far battere i cuori. Antesignana di ciò che rappresenta tuttora la tecnologia di Audi nel mondo delle quattro ruote, l’Auto Union Lucca rimane un simbolo di innovazione in grado di raccontare una delle pagine più affascinanti della storia dell’automobile. La Type B Lucca farà bella mostra di sé anche al Festival of Speed di Goodwood, dal 9 al 12 luglio.