L’auto a guida autonoma alla Mille Miglia. Maserati MC20 Cielo farà prima sperimentazione al mondo su strade pubbliche

Alla 1000 Miglia 2023 debutta la prima auto a guida autonoma: sarà una Maserati MC20 Cielo, rielaborata dal Politecnico di Milano, a prendere il via nella storica competizione automobilistica nell’ambito del progetto ‘1000-MAD’ (1000 Miglia Autonomous Drive), che rappresenta la prima sperimentazione al mondo di veicoli autonomi su strade pubbliche, con un percorso di estensione di più di 1.500 chilometri e una finestra temporale di oltre 12 mesi. Dal 13 al 17 giugno la Maserati MC20 Cielo attraverserà l’intero tracciato della 1000 Miglia, affrontando in modalità “guida autonoma” alcuni tratti del percorso, per cui è in fase di completamento la richiesta di autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in particolare, gli attraversamenti delle città di Bergamo e Brescia, Capitale italiana della cultura 2023, Milano, Ferrara, Modena e Parma).

Conclusa la "Corsa più bella del mondo", partirà un anno di intenso sviluppo e affinamento sperimentale in cui la vettura sarà addestrata su un percorso simile a quello della 1000 Miglia su strade comunali, provinciali e statali, e in parte anche tratte autostradali, con l’obiettivo di effettuare in modalità autonoma l’intero percorso della 1000 Miglia 2024. Il veicolo guidato dall’intelligenza artificiale del Politecnico di Milano sarà costantemente supervisionato da un co-pilota umano. Nella 1000 Miglia 2023 sarà Matteo Marzotto, membro del CdA di 1000 Miglia srl con numerose esperienze di partecipazione alla 1000 Miglia storica. Ricorderà così i 70 anni dalla vittoria dello zio Giannino, in un ideale passaggio di consegne fra passato, presente e futuro.

Il progetto del Politecnico di Milano mira a far crescere le competenze tecniche dell’industria Italiana, a contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile e a creare consapevolezza nel grande pubblico su questa nuova tecnologia. Lo farà con il supporto e la collaborazione di 1000 Miglia srl, il supporto e il patrocinio del MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, e di numerosi sponsor e partner tecnici.