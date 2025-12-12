Auto da collezione, mercato stabile nel 2025 con leadership Ferrari e Mercedes. Crescono le piccole sportive come la Renault 5 GT Turbo

Il mercato internazionale delle auto da collezione non è cresciuto nel 2025, evidenziando anche aree di debolezza, ma ci sono stati alcuni punti salienti nelle vendite, non solo per i grandi marchi - come Ferrari e Mercedes che continuano a dominare le vendite - ma anche nell'ambito delle cosiddette 'auto classiche moderne' dove si è evidenziata una tendenza al rialzo dei valori delle hot hatch. Secondo i dati degli specialisti di Hagerty - leader nelle assicurazioni e nei serivizi per il settore - che sono stati ottenuti dal monitoraggio dei valori di 3000 modelli di auto d'epoca e da collezione, tra le auto emergenti ci sono le berline sportive degli Anni '80 e '90. Il valore della Ford Escort RS Turbo Mk III del 1985-1986, è aumentato ad esempio del 23%, quelli della la Volkswagen Golf GTi Mk 1 1600 del 1975-1984, del 6% e quelli della Renault 5 GT Turbo del 1986-1991 del 7,5%. In quest'ultimo caso - segnala Hagerty - ha beneficiato della grande visibilità ottenuta nei media dalla attuale Renault % elettrica e per il conseguente entusiasmo degli appassionati dell' iconico modello d'origine. E che in generale riflette la popolarità delle auto che hanno affascinato molti in gioventù e che ora possono pemettersi di acquistare.

«Il 2025 è stato, in generale, un'estensione di quanto visto alla fine del 2024 - afferma John Mayhead, esperto della Hagerty UK Price Guide - Il boom degli anni post-Covid è ormai definitivamente terminato e gli acquirenti sono molto più attenti alla spesa da sostenere». «Di conseguenza, quasi l'80% dei valori è sceso o è rimasto stabile. Detto questo, se si approfondisce un po', si evince che alcune aree emergono come aree di 'variazione', sia in rialzo che in ribasso». I modelli più ambiti e quindi che hanno realizzato i valori di vendita più elevati restano le Ferrari e le Mercedes. In particolare le auto del Cavallino continuano a rappresentare metà della top ten annuale, con l'ingresso all'ultimo momento delle 'intruse' S1 LM Gordon Murray Special Vehicles, venduta a Las Vegas per 15,7 milioni di sterline a novembre, e McLaren F1 con kit aerodinamico, venduta ad Abu Dhabi a dicembre per la cifra record di 25,3 milioni di dollari.

Dalle analisi di Hagerty emerge che negli scorsi mesi la Ferrari si è aggiudicata il premio per l'auto dell'epoca odierna venduta al maggior prezzo, con una Daytona SP3 del 2025 (esemplare unico, costruito dalla Ferrari come lotto di beneficenza) battuta all'asta da RM Sotheby's per 19,9 milioni di sterline. Anche le Mercedes, molto ambite, hanno nuovamente affermato il loro posizionamento ai vertici del mercato delle auto da collezione. Lo testimoniato la W196R Stromlinienwagen (Streamliner) del 1954, venduta in febbraio da RM Sotheby's per poco più di 45,1 milioni di sterline. Questa vettura ha conquistato il secondo risultato più alto in un'asta pubblica dopo la vendita nel 2022 di un'altra W196R, la Uhlenhaut Coupé, che tre anni fa aveva raggiunto la cifra di 115 milioni di sterline.