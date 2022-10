Auto e Moto d’Epoca 2022, a Padova dal 20 al 23 ottobre. In Fiera collezionisti ed appassionati da 46 paesi

PADOVA - La «mostruosa» Brutus, spinta da un motore aeronautico da 47.000 cc progettato per i bombardieri della prima guerra mondiale, e montato su un telaio di un camion del 1907, è una delle tante curiosità che verrà esposta, alla Fiera di Padova, in occasione della 39 edizione di Auto e Moto d’Epoca, in scena dal 20 al 23 ottobre 2022. Nel padiglione fieristico, un’eccezionale mostra Ferrari organizzata dal Salone, in collaborazione con il Museo Enzo Ferrari di Modena: Mostra Ferrari Classiche - I gioielli del Museo Enzo Ferrari di Modena ad Auto e Moto d’Epoca 2022 - l’artigianalità, la dedizione, la tradizione e l’innovazione Ferrari. Un evento per celebrare un mito senza tempo capace di rinnovarsi e vivere grazie, anche, al prezioso lavoro di certificazione, manutenzione e restauro portato avanti dal Dipartimento Ferrari Classiche.

Il Mauto, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino sarà presente, a Padova, con l’anteprima della mostra «The Golden Age Of Rally». Un’ inedita esposizione, nel panorama internazionale, focalizzata sui modelli che, tra gli anni Sessanta e Novanta, hanno vinto le più importanti gare del campionato: da Montecarlo al Rally Safari, dal Mille Laghi in Finlandia a Sanremo. Supermoto 70 è la mostra dedicata alle grandi moto stradali degli anni 70. Divertenti, performanti, ricercate come status symbol, le moto stradali di grossa cilindrata, conquistarono l’immaginario del pubblico e del cinema gettando le basi per un nuovo segmento di mercato. Organizzata assieme a Veloce Classic London, l’esposizione, racconterà la nascita e crescita di questo fenomeno con particolare attenzione alla storia dei modelli più significativi prodotti in Italia e in Europa.

Giovedì pomeriggio, è in programma la presentazione di Classic Car Auction 2021-2022 yearbook, la pubblicazione di Adolfo Orsi e Raffaele Gazzi che dal 1994 è ormai il volume di riferimento del mercato per le auto da collezione. Una pubblicazione che offre un’analisi estremamente approfondita ed unica basata sui risultati di vendita delle più importanti aste internazionali, seguendo il comportamento di autovetture, marchi e modelli. Questa è l’ultima volta che la kermesse andrà in scena alla Fiera di Padova. Dall’anno prossimo, Auto e moto d’Epoca avrà una nuova casa: la Fiera di Bologna.