Auto e Moto d'Epoca 2026: più di 5.000 veicoli per raccontare la storia dei motori in fiera a Bologna

Dai più moderni mezzi prodotti dalla Motor Valley alle auto la cui sagoma ha riempito l'immaginario degli appassionati di motori, sono più di 5.000 i veicoli esposti ad Auto e Moto d'Epoca 2026, da oggi al 25 ottobre allestito alla Fiera di Bologna. «I nostri ingegneri sono bravi perché poi possono andare con i propri colleghi a mangiare un risotto e discutere tutta la notte su come fare la prossima macchina, questo è il senso della Motor Valley, un modo di vivere.

E il fatto di trasformarlo anche in turismo dove i nostri clienti possono venire a vedere quello che noi facciamo e come lo facciamo secondo me è un vantaggio competitivo enorme», è il commento di Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara automobili e attuale presidente dell'associazione di coordinamento Motor Valley development all'inaugurazione.

«Dobbiamo fare poche auto su cui esprimere il meglio di quello che sa fare l'Italia. Inseguire i cinesi sull'elettrico è una scelta suicida» è la sua idea per il futuro del settore. A rubare l'occhio appena si entra in fiera è la mostra 'Icons of Speed', con 12 vetture che raccontano l'evoluzione tecnologica e sportiva delle gare di durata come la 24 ore di Le Mans attraverso modelli storici di marchi come Porsche, Bentley e Lancia. Nei 13 padiglioni sono esposte poi altre pietre miliari del motorismo storico, dall'Honda RC211V guidata da Valentino Rossi in persona alla Ferrari 348 TB per sempre associata ad Ayrton Senna, passando per la Miura SV personale di Ferruccio Lamborghini e dal pezzo più antico della fiera, una De Dion-Bouton Type V del 1904, il tutto inframmezzato da spazi dedicati a ricambi, modellismo e collezionismo.