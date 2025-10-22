Auto e Moto d'Epoca, al via la 42^ edizione: tra collezionisti, musei e grandi marchi. È un viaggio tra tecnica, stile e storia

Prende il via domani a BolognaFiere la 42esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, salone europeo dedicato al motorismo storico, con oltre 235.000 metri quadrati espositivi, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici. Per quattro giorni, dal 23 al 26 ottobre, il cuore della Motor Valley diventa crocevia di appassionati, collezionisti, marchi storici, musei e case automobilistiche, con una proposta che spazia dalle rarità anteguerra alle hypercar, dai prototipi dimenticati ai simboli della cultura popolare. Tra le novità di quest'anno, la grande mostra «75:1 - 75 Years One Seat» celebra i 75 anni della Formula 1 con 30 monoposto originali: dalla Ferrari 500 F2 campione del mondo con Ascari nel '52 alla F2007 di Raikkonen, ultima Ferrari iridata; dalla Shadow DN8 dell'esordio di Patrese alla Riviera F1 mai scesa in pista, ora finalmente completata. Ospite d'eccezione la Mercedes W196R, monoposto originale di Fangio, mai restaurata e donata nel '57 al Museo dell'Auto.

Non mancano i grandi classici italiani come la Lancia D50, che nel 1955 corse per Ferrari dopo il ritiro di Lancia dalle competizioni, e la Dino 246 GTS #02174, la prima mai costruita, oggi custodita in Sicilia. Ampio spazio è riservato anche alle «Antiche Meraviglie», con quattro rarissimi esemplari di Fiat 1500 6C anteguerra, e alle icone italiane come la Fiat 500 Jolly Ghia del '59 accostata alla Ducati Panigale R ex Iannone, passando per la Mercedes SLR McLaren «010» appartenuta ad Alessandro Del Piero. In mostra anche l'Alfa Romeo 6C Aerlux Touring, prototipo con tetto apribile in plexiglass acquistato dal conte Marzotto, e la visionaria Alfa Romeo Scarabeo 1600, mai entrata in produzione. Il padiglione 26 riunisce le fuoriserie d'autore: dalla Lancia Aurelia B24 S del '55 alla Battista elettrica firmata Pininfarina, fino ai modelli Ferrari SF25, F80 e 296 Speciale A in scala 1/18.

Tra i capolavori dell'ingegno spicca il primo motore italiano a scoppio (Barsanti e Matteucci, 1853) esposto nello stand Asi, e la Ferrari 499P vincitrice di Le Mans 2024, simbolo del ritorno al vertice nell'endurance. Massiccia la presenza dei brand automotive, con un parterre di espositori che include nomi come Automobili Lamborghini, Pagani, Bugatti Campogalliano, Toyota Motor Italia, Stellantis, Honda Motor Europe, BMW, Vyrus e Zagato, insieme ai club ufficiali e ai registri storici di Alfa Romeo, Lancia, Jaguar, Mille Miglia, ASI e Touring Superleggera. Con loro, anche i protagonisti delle competizioni come l'Autodromo di Imola, i rappresentanti istituzionali dell'Aci e dell'Aci Bologna, e i marchi specializzati in ricambi, restauro e automobilia, dagli autoricambisti agli autocarrozzieri, dalle officine specializzate come Landi ai club e associazioni di categoria. Un ecosistema che rappresenta l'intera filiera del motorismo storico, con una forte componente industriale e culturale. Sulle due ruote, Honda celebra la propria storia con 38 moto su 600 mq, tra cui la rivoluzionaria NR750, le GP di Zarco e Cecchinello e la storica NS 125 R Adriatico. Vyrus presenta in anteprima la Alyen 988, la «moto del futuro» con motore Ducati 1299.

La Brough Superior acquistata da Lawrence d'Arabia affianca le leggendarie Italjet di Leopoldo Tartarini, pioniere delle due ruote italiane. Tra le curiosità, anche giocattoli in metallo ispirati alla Mille Miglia degli anni '50, complementi d'arredo realizzati da barili industriali riciclati e icone dimenticate come la Lambretta Polistil, con il tachimetro originale del 1970. «Auto e Moto d'Epoca non è solo una fiera, ma il luogo dove passato e futuro dei motori si incontrano - dichiara Mario Carlo Baccaglini, presidente di Intermeeting -. Celebriamo ogni anno la passione per il Classic, tra collezionisti, musei e grandi marchi. È un viaggio tra tecnica, stile e storia, ma anche uno sguardo sul domani. Qui, il motorismo storico non è nostalgia: è cultura viva, condivisa da una comunità internazionale in continua crescita».