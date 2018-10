Auto e Moto d’epoca, tutto pronto a Padova per la 35ma edizione. All’asta Bonhams anche Jaguar di Anita Ekberg

PADOVA - Dal 25 al 28 ottobre è in programma a Padova la 35ma edizione di “Auto e Moto d'epoca”, uno dei più importanti appuntamenti in Europa per gli amanti dell’automobilismo storico, assieme a Techno Classica di Essen e Retromobile di Parigi.

Orari e biglietti. Nella giornata d’anteprima, giovedì 25 ottobre, il biglietto costa 45 euro; venerdì 30 euro; sabato e domenica 25 euro. E’ previsto anche l’abbonamento di due giorni, valido solo per il fine settimana, a 46 euro, mentre quello da tre giorni (da venerdì a domenica) costa 76 euro. I bambini fino a 12 anni e i diversamente abili entrano gratis. Sconti sono accordati ai soci ACI e ACI Storico. Gli orari prevedono apertura alle 9 e chiusura alle 18 (19 nel weekend).

Spazi in crescita. 1600 gli espositori che andranno ad occupare 11 padiglioni e le aree all’aperto per un totale di 90.000 metri quadri. 5.000 le auto in vendita, con una crescita accertata dei dealer di fama internazionale e degli spazi espositivi dedicati anche a ricambi, automobilia, editoria, modellismo. Di particolare interesse si profila, al di là dell’esposizione di auto e moto, il contenuto dei padiglioni 7 e 8, dove viene allestita la mostra “Galleria 78: saperi, mestieri e tecnologia legati alla storia e all’evoluzione dell’auto”.

La Jaguar di Anitona. Tra gli eventi di maggior prestigio è confermata l’asta di Bonhams, in programma il 27 ottobre, con un’auto che suscita molta curiosità: la Jaguar XK140 del 1956 appartenuta ad Anita Ekberg, indimenticabile star della Dolce Vita di Fellini. Tra i lotti più prestigiosi anche una Horch 830 BL Convertible del 1939, una Abarth 750 Record Monza del 1959, un’Alfa 155 GTA Stradale del 1993 (con un allestimento speciale, fu l’auto del pronto soccorso medico in pista nel Gran Premio di Monza del 1994).

L’auto della Bond Girl. Sarà messa all’incanto, ma per fini benefici, anche una Mercedes-Benz 300 SL Convertible del 1987 appartenuta a Karin Dor, l’unica attrice tedesca a recitare come Bond Girl al fianco di Sean Connery. Il ricavato, in questo caso, verrà devoluto a Interplast-Germany eV, organizzazione che fornisce assistenza a feriti in guerra o contagiati da malattie contratte in paesi come Afghanistan, Iraq e Myanmar.

Invasione straniera. «A Padova abbiamo il 30% di espositori stranieri e il nostro pubblico è al 50% internazionale. Anche quest’anno abbiamo avuto richieste che eccedono la nostra capacità di accoglienza e che ci hanno obbligato a una selezione sia degli espositori, sia dei club di collezionisti» ha dichiarato Mario Baccaglini, che di Auto e Moto d’epoca è l’organizzatore.

Specialisti in campo. Il respiro internazionale della manifestazione è assicurato da presenze straniere di qualità come la londinese Vintage&Prestige, con le Rolls Royce e Bentley degli anni ’20 e ’30; o l’austriaco Höldmayr Classic Car Center, che esporrà auto come Ferrari Daytona, Maserati A6GCS, Bugatti EB110. Dalla Germania è annunciata una rassegna di Bmw precedenti il secondo conflitto mondiale, mentre un’azienda di specialisti del restauro proveniente dalla Lituania esporrà Mercedes Pagoda e Jaguar E-Type messe totalmente a nuovo. Dalla Polonia lo specialista MBL Classic porterà una Maserati 3500 GT del 1963 appena restaurata, mentre l’italiana ProMotor partecipa con una Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione (una delle 25 costruite) e una Ferrari 250 GT in allestimento competizione, carrozzata in alluminio da Boano. E ancora: novità assoluta dell’edizione 2018 è la partecipazione dell’americana Shelby, creatrice delle mitiche Cobra.

Piccole intramontabili. Ma nei padiglioni della fiera padovana non saranno in mostra solo auto esclusive e costose, riservate ad un pubblico elitario. Come tradizione, reciteranno un ruolo importante anche le intramontabili Fiat 500 di prima generazione, la Banchina, le Citroën 2CV e Mehari, il Maggiolino Volkswagen, le Mini inglesi e italiane (Innocenti), declinate nelle varie versioni, tutte capaci ancora oggi di suscitare insospettabili emozioni e di animare un mercato che non conosce crisi.

Francesi nella storia. Tra le Case straniere presenti a Padova spicca Peugeot, che attraverso il suo Club celebra un anniversario importante: i 50 anni della 504, la fortunata berlina (ma declinata anche nelle versioni sation wagon, coupé e cabriolet) disegnata da Pininfarina nel 1978. I cugini di Citroen festeggiano addirittura due ricorrenze: i 70 anni della leggendaria 2 CV e i 50 della derivata Mehari, la “spiaggina” alla francese che ancora oggi fa proseliti tra i collezionisti desiderosi di spostarsi en plein air su isole e litoranee piene di sole.