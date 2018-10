Auto Moto d’Epoca, un grande successo l'edizione 2018. A Padova 120mila visitatori e 5000 auto esposte

PADOVA - Si è chiusa con un bilancio più che positivo la 35ma edizione del Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova, una kermesse che con le 5000 auto esposte è considerata il più importante evento del settore in Italia e il punto di riferimento per appassionati e collezionisti di tutto il mondo. I visitatori nelle quattro giornate di apertura - dal 25 al 28 ottobre - sono saliti a quota 120.000 con un incremento nelle giornate di giovedì e venerdì, e fra questi sono stati tantissimi i visitatori stranieri provenienti da più di 40 diversi Paesi.

È aumentato - segnalano gli organizzatori - anche il gradimento delle Case automobilistiche presenti, che hanno accolto con soddisfazione la partecipazione entusiasta dei numerosi visitatori italiani e stranieri. Sul fronte commerciale bilancio positivo anche per i dealer internazionali e i commercianti, con la conferma del trend che vede un mercato molto attivo - oltre che per per le auto di fascia media, tra i 20mila e i 100mila euro - anche per gli esemplari sopra i 200mila euro, una testimonianza della qualità dei collezionisti e compratori presenti ad Auto Moto Epoca. Trend positivo anche per le auto di fascia media, tra i 20.000 e i 100.000 euro.

A Padova hanno svolto un ruolo di spicco anche le cosiddette Youngtimer (i modelli da collezione più recenti) che confermano l’interesse da parte dei giovani, sempre più attivi nel mercato dell’ auto d’epoca e del mondo che gli gira intorno. Tra i dealer più importanti d’Europa, grandi affari per la londinese Vintage and Prestige - presente a Padova con una raccolta di Rolls Royce, Bentley, Daimler e Ansaldo tra gli Anni ‘20 e ‘30 - e l’austriaca Hodlmayr Classic Car Center. Molto gettonato anche lo stand delle sportive americane Shelby. Quella del 2018 è stata una edizione da ricordare anche per i maggiori commercianti italiani presenti al Salone, come Gruppo Promotor, G&T Auto, Ruote da Sogno, Daniele Turrisi, Best Auto, ma anche per le realtà più piccole, come Classic Motor, International Classic e GB Classic. Soddisfazione anche da parte dei responsabili di Bonhams, la prestigiosa Casa d’aste inglese tornata a Padova dopo il successo dello scorso anno. L’incanto ha totalizzato più di 2 milioni di euro, con in testa la Ferrari 250 GT Serie II Coupé del 1960 venduta a 508mila euro.

«Siamo molto contenti della nostra seconda asta a Padova - ha dichiarato Gregor Wenner, organizzatore di Bonhams - Ed è stato un grande piacere vedere la sala così gremita, così come l’entusiasmo e la grande partecipazione dei compratori internazionali.I lotti migliori hanno raggiunto dei prezzi importanti che confermano un consolidamento del mercato». Molti i commenti positivi raccolti tra i padiglioni. Come quello di quello di Donald Osborne massima voce nel campo delle auto d’epoca, venuto a Padova per cercare spunti per il suo famoso programma Garage TV in coppia con Jay Leno. «Essere a Padova per me, come ogni anno - ha detto Osborne - è una cosa speciale. Il tema di quest’anno ‘la passione dell’autò è molto importante perché io vivo di questa passione.

Al Salone di Padova si respira un’atmosfera magica. Ci sono dei modelli stupendi che coprono tutte le tipologie: le macchine costose come le utilitarie. La creatività, l’ingegno, la cura di queste auto sono il simbolo dello spirito e della passione degli italiani». L’edizione 2018 ha visto anche per la prima volta a Padova la presenza dei rappresentanti del Concorso di Eleganza di Pebble Beach, altro segnale della crescente importanza del Salone sul piano internazionale. ACI e ACI Storico si confermano sempre più partner strategici dell’evento padovano. «Il successo diAuto e Moto d’Epocalo misuriamo anno per anno non soltanto nel numero dei visitatori- ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club d’Italia,Angelo Sticchi Damiani - ma anche nell’interesse sempre crescente per la storia dell’automobile». Chiusi i battenti della 35ma edizione l’appuntamento è per il prossimo anno, con l’evento padovano a calendario dal 24 al 27 ottobre.