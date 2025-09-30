Auto storiche, a Varano de' Melegari torna l'appuntamento con Asi in Pista. In programma sabato 8 novembre

Un'iniziativa riservata alle vetture storiche che non riguarda i percorsi stradali in giro per l'Italia ma che si sviluppa all'interno del circuito di Varano de' Melegari. Anche quest'anno torna l'appuntamento con Asi in Pista. La sesta edizione organizzata all'autodromo di Varano prevede un track day dell'Automotoclub Storico Italiano riservato alle auto storiche sportive e da competizione. In programma sabato 8 novembre, l'appuntamento si svolgerà nel paddock del circuito parmense alle porte della Motor Valley che, per l'occasione, si trasforma in una grande esposizione di vetture da corsa costruite fino al 1994 - suddivise nelle categorie formula, sport prototipi, turismo e rally - e modelli stradali sportivi di interesse storico e collezionistico costruiti fino al 2004. Per tutte loro sono previsti turni di giri liberi in pista e una sessione speciale di omologazione finalizzata all'emissione di certificati di rilevanza storica e certificati di identità Asi, durante la quale è possibile seguire dal vivo le diverse fasi della scrupolosa attività della commissione tecnica Asi.