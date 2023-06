Auto storiche, asta a Villa Erba con fatturato record. “Solo” 47 vendite tra cui Ferrari 312 PB per complessivi 54 milioni

COMO - Quella che si è svolta nei giorni scorsi a Villa Erba, sul lago di Como, in concomitanza con il Concorso di Villa d’Este, passerà sicuramente alla storia come una delle aste di vetture d’epoca e da collezione con il risultato finanziario più elevato. Rm Sothebys - come segnala il sito specializzato Roarington News - ha infatti proposto 55 ‘gioiellì provenienti da alcune delle più importanti collezioni private e con 47 esemplari venduti (cioè 85,45%) ha realizzato un fatturato finale di 54.178.100 euro - 1.152.726 euro di media a vettura - che è un risultato che colloca l’asta di Villa Erba tra le prime 10 aste europee di sempre. Il prezzo di assegnazione più alto, 12.042.500 di euro, è stato ottenuto dalla Ferrari 312 PB 1972 che iscritta ufficialmente dalla Scuderia, conquistò la vittoria alla 1.000 km di Buenos Aires e alla 1.000 km del Nurburgring con Ronnie Peterson e Tim Schenken - e sommando anche il secondo e terzo posto alla 1.000 km di Monza - contribuì al trionfo della Ferrari nel Campionato Mondiale Sport Prototipi di quell’anno.

Riflettori puntati anche su una Ferrari 250GT SWB Berlinetta del 1961 (versione stradale, non in alluminio da competizione) e che era stata certificata da Ferrari Classiche nel 2008. Stimata tra 7,5 e 8,5 milioni di euro, come tutta le auto della collezione Aurora, è stata proposta senza riserva e l’offerta vincente è stata di 6.586.250 euro. Tra le altre Ferrari passate di mano a Villa Erba da segnalare una 550 Maranello del 1997 con soli 3.263 km percorsi (286.250 euro) e una Barchetta del 2001 con appena 901 km all’attivo ( 635.000 euro). Risultato davvero interessante anche quello ottenuto dalla vendita di due auto appartenute a celebrità: la Jaguar XK120 Roadster 1952 del famoso attore Clark Gable venduta per 387.500 euro e la Lamborghini Countach LP400 ‘Periscopiò del 1977 che era stata Rod Stewart e che passata di mano per 989.375 euro.