Auto storiche, domani al via la nuova serie «Asi Circuito Tricolore». Il primo evento in calendario il 30esimo Giro di Sicilia

Prenderà il via ufficialmente domani la nuova serie «Asi Circuito Tricolore» con l’inizio del primo evento in calendario: il 30ø Giro di Sicilia. Organizzato dal Veteran Car Club Panormus, rievoca l’antica corsa inventata da Vincenzo Florio nel 1912, che dopo quasi un secolo di storia continua ad affascinare e ad attirare appassionati di auto storiche italiani e stranieri. «Iniziative come il Giro di Sicilia - ha commentato Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Sicilia - sono il segno tangibile della ripartenza e va dato atto del coraggio a chi ci ha lavorato da mesi per l’organizzazione: è un’opera di restituzione del futuro alla Sicilia». Alla partenza da Villa Airoldi di Palermo sono attesi oltre cento equipaggi, che vivranno la loro esperienza culturale sull’isola. L’edizione del trentennale prevede l’assegnazione dei trofei dedicati alla «madrina» del Giro di Sicilia, Costanza Afan De Rivera Costaguti, discendente della famiglia Florio scomparsa nel settembre 2020, e quello intitolato a Roberto Pirera, noto cultore palermitano del motorismo storico e vittima del Covid.

Asi Circuito Tricolore gode del patrocinio del Ministero del Turismo ed è composto da dieci manifestazioni di caratura internazionale: un format che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori italiani attraverso il motorismo storico dinamico, abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere. La nuova serie Asi prevede eventi dalla Sicilia al Veneto, passando per Umbria, Marche, Abruzzo, godendo delle bellezze di Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, per tagliare il traguardo finale in Puglia. Insieme al Giro di Sicilia ci sono la Coppa della Perugina (18-20 giugno), la Leggenda di Bassano (24-27 giugno), il Circuito di Avezzano (2-4 luglio), il Palio del Golfo e Sidecar (30 luglio-1ø agosto), il Circuito del Chienti e Potenza (28-29 agosto), la Settimana Motoristica Bresciana (3-5 settembre), la Vernasca Silver Flag (10-12 settembre), il Giro Motociclistico di Sicilia (30 settembre-3 ottobre) e la Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari (8-10 ottobre).