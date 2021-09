Auto storiche, domenica la Giornata Nazionale. Asi, appuntamento con la storia a Torino, in piazza San Carlo

TORINO - È iniziato il countdown: domenica 26 settembre verrà celebrata in tutta Italia la “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca”, iniziativa promossa da Asi sin dal 2018 per promuovere sul territorio il patrimonio storico, tecnologico e culturale rappresentato dal motorismo storico. La “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca” mobilita gli appassionati per creare decine di opportunità sociali e di intrattenimento. I Club Federati Asi di tutta Italia organizzeranno raduni, esposizioni, mostre tematiche e convegni per raccontare la storia del motorismo in un clima di festa e di condivisione. Torino, capitale mondiale del motorismo storico, ospiterà nella centrale piazza San Carlo una significativa esposizione di auto, dalle origini agli anni ‘80 del ‘900, ed una preziosa selezione di motociclette costruite nella città della Mole all’inizio del secolo scorso. Ad anticipare i festeggiamenti la kermesse “Stelle del Motorismo”, serata durante la quale verranno consegnati i “Premi Asi per il Motorismo Storico” e verrà celebrato l’inserimento nella prestigiosa “Fiva Heritage Hall of Fame” dei tre candidati italiani presentati dall’Asi.

Protagonisti assoluti di “Stelle del Motorismo” saranno quindi l’ingegner Mauro Forghieri e i designer Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini e Leonardo Fioravanti. Forghieri, Giugiaro e Gandini sono i primi esponenti italiani ad entrare nella “Fiva Heritage Hall of Fame” recentemente istituita dalla Federazione Internazionale. I “Premi Asi per il Motorismo Storico saranno assegnati a Gandini e Fioravanti in virtù delle rispettive carriere professionali ed in occasione di speciali anniversari: nel 2021, infatti, spengono 50 candeline due auto iconiche di questi indiscussi maestri del car-design, ovvero la Lamborghini Countach di Gandini e la Ferrari 365 GT4 BB di Fioravanti. Nelle precedenti edizioni, il “Premio Asi per il Motorismo Storico” è stato assegnato al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (2019) e all’ingegner Giampaolo Dallara (2020).