Auto storiche e Ferrari sbarcano a Ischia per una settimana dedicata all’heritage

NAPOLI - Dal 22 al 29 luglio è in programma a Ischia la 23ma edizione del Triangolo d’oro, manifestazione organizzata dal Classic Car Club Napoli, che richiama sull’isola verde numerosi collezionisti con le loro auto d’epoca. Ad arricchire la manifestazione l’evento “Ischia in rosso”, dedicato ai proprietari di vetture Ferrari (classiche e moderne), che giunge alla 16ma edizione.

Ad aprire la carovana, in ordine di età, saranno due auto italiane del 1934: una Lancia Augusta Cabriolet e una Fiat Balilla Coppa d'Oro. Interessanti si annunciano anche le presenze di una MG SA Tickford del 1936 e di una Willis Overland MB Slat Frill del 1941, ma non mancheranno qualificate rappresentanze di altri marchi italiani e stranieri, come Alfa Romeo, Jaguar, Mercedes, Porsche, Triumph, presenti con numerosi modelli degli anni 50/60.

Il quartier generale della manifestazione sarà l’Hotel della Regina Isabella di Lacco Ameno, ma la carovana delle auto storiche e delle Ferrari girerà tutta l’isola: il programma prevede infatti tour panoramici, sfilate e mostre statiche, con tappe al Monte Epomeo, a Forio e a Sant’Angelo. Il gran finale lungo il Corso Rizzoli, a Lacco, nella mattina di sabato 28 luglio, con lo svolgimento di una prova di abilità a cronometro, valida come terzo round del campionato sociale 2018 del Classi Car Club Napoli. L’evento avrà termine con la serata di gala e la premiazione, a bordo piscina, nella suggestiva cornice del Negombo.

Alla vigilia della manifestazione, il presidente del sodalizio partenopeo, Geppino Cannella, ha espresso la propria soddisfazione per il gran numero di adesioni, «segno dell’apprezzamento per il lavoro organizzativo e l’impegno che mettiamo nell’allestire una manifestazione che permette, nella quiete dell’isola d’Ischia, di dedicarsi con piacere alla passione per le auto storiche e alla promozione della cultura automobilistica».