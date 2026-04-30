Auto storiche, l'Asi celebra 60 anni con un tour tra i musei della Romagna

Un viaggio tra motori, storia e tradizione lungo la Riviera romagnola per celebrare i sessant'anni dell'Automotoclub Storico Italiano. Si chiama Asi T60UR 2026 ed è l'evento che porterà appassionati e collezionisti alla scoperta di un circuito museale diffuso tra alcune delle principali località della costa adriatica, in programma nei fine settimana del 4-6 e 25-27 settembre. L'iniziativa propone un itinerario guidato tra Cesenatico, Rimini e Pesaro, con tappe nei principali poli espositivi dedicati alla cultura dei motori e dei trasporti.

Tra questi il museo della Marineria, il museo dell'Aviazione, il museo Nazionale del Motociclo e il museo Officine Benelli, simboli di un patrimonio tecnico e culturale che attraversa epoche e discipline. Nel secondo appuntamento, previsto dal 25 al 27 settembre, il programma subirà una variazione: al posto della visita al museo di Pesaro, i partecipanti avranno accesso al Misano World Circuit, dove è in calendario una parata di veicoli storici nell'ambito dell'Asi Fest, uno dei momenti celebrativi più attesi. L'esperienza sarà completata da soste gastronomiche selezionate, tra pranzi e cene che valorizzano la tradizione culinaria locale, e dal soggiorno presso l'Admiral Art Hotel, struttura sul lungomare che accoglierà le vetture d'epoca dei partecipanti.