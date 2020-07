Auto storiche, salta edizione 2020 Concorso d’eleganza Villa d’Este. Appuntamento dal 28 al 30 maggio 2021

ROMA - Annullata l’edizione 2020 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. L’evento previsto per il prossimo ottobre a Cernobbio, sul lago di Como, è stato rinviato al 2021, dal 28 al 30 maggio. Lo comunicano gli organizzatori, il Grand Hotel Villa D’Este e BMW Group Classic. La decisione è stata presa in seguito alle limitazioni ai viaggi ancora in vigore in tutto il mondo. Ancora da stabilire la data entro cui è necessario registrarsi per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021.