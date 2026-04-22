Auto storiche, torna il Gran premio di Bari: testimonial il campione F1 Emerson Fittipaldi

Sarà il due volte campione del mondo di Formula 1, Emerson Fittipaldi, il testimonial della nona rievocazione storica del Gran premio di Bari, che si svolgerà dal 23 al 26 aprile nel capoluogo pugliese. L'ex pilota, primo classificato nel 1972 con la Lotus e nel 1974 con la McLaren, sarà ospite d'onore dell'evento nelle giornate centrali: sabato e domenica. Ci sarà inoltre una troupe cinematografica brasiliana impegnata nella realizzazione di un documentario dedicato a Chico Landi (1907-1989), figura pionieristica dell'automobilismo sudamericano e tra i primi piloti brasiliani a confrontarsi con la scena europea.

Nel 1948 e nel 1952 Landi conquistò la vittoria proprio nel gran premio di Bari, ed è ricordato anche come il primo pilota brasiliano a guidare una Ferrari in un gran premio di Formula 1, anche se con una vettura non ufficiale. Il Gran premio di Bari è la prova di regolarità per auto d'epoca organizzata da Old cars club, inserita nel calendario dell'Asi Circuito tricolore. La manifestazione ha già preso avvio lo scorso 16 aprile con un programma di iniziative collaterali che, tra mostre, esposizioni e momenti di approfondimento, accompagneranno il pubblico fino all'arrivo in città di piloti e vetture storiche. L'evento entrerà nel vivo domani con l'allestimento del paddock in piazza della Libertà, di fronte alla Prefettura, con tutte le vetture storiche, gli stand degli sponsor e un simulatore Virtual racing simulator aperto al pubblico.

A partire dal pomeriggio di venerdì prenderà forma il parco auto della manifestazione: saranno 55 i modelli d'epoca protagonisti, con equipaggi provenienti da tutta Italia e anche da Inghilterra, Svizzera, Belgio, Germania, Francia e Olanda. Sabato pomeriggio (ore 18) è previsto il giro di ricognizione di tutte le auto e, alle 21, la presentazione ufficiale della manifestazione. Domenica, alle 10, la partenza della gara in tre manche, il giro d'onore e infine le premiazioni.