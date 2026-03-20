Auto storiche, un corso per formare restauratori del futuro. A Brescia il progetto AIB e 1000 Miglia per under 25

Nasce a Brescia un nuovo percorso formativo dedicato alle auto d'epoca, con l'obiettivo di formare professionisti specializzati nella conservazione e valorizzazione del patrimonio automobilistico. L'iniziativa è promossa dal Centro Formazione AIB in collaborazione con 1000 Miglia Srl. Il corso, inserito nel sistema IFTS, porterà alla qualifica di «Tecnico della produzione artigianale Made in Italy - restauratore di auto classiche», figura pensata per rispondere alla crescente domanda di competenze in un settore che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Il progetto è rivolto a giovani under 25 con diploma o in procinto di conseguirlo e punta a formare operatori capaci di intervenire su veicoli storici, unendo abilità manuali, conoscenze meccaniche e consapevolezza del valore storico e culturale dei mezzi. Il percorso didattico integra attività teoriche e pratiche e affronta, oltre agli aspetti tecnici del restauro e della manutenzione, anche temi legati alla valorizzazione del veicolo, alla comunicazione e al racconto del prodotto, sempre più rilevanti nel mercato delle auto storiche e del Made in Italy.

Tra le competenze previste figurano l'uso di strumenti di disegno tecnico e software di base, la conoscenza dei registri storici e delle normative di settore, oltre alla capacità di selezionare materiali e processi rispettosi dell'autenticità del veicolo. Il programma prevede anche incontri con professionisti, restauratori e collezionisti, oltre a visite presso musei e realtà produttive del settore, per favorire un contatto diretto con il mondo del motorismo storico. Alcune attività potranno svolgersi in connessione con la 1000 Miglia, offrendo agli studenti un'esperienza sul campo anche durante la storica competizione. Una parte rilevante della formazione si svolgerà in azienda attraverso contratti di apprendistato di primo livello, con un'alternanza tra aula e lavoro in officine e strutture specializzate.

Sono inoltre previsti momenti di tutoraggio individuale e di gruppo per accompagnare il percorso degli allievi. Il corso ha una durata complessiva di 12 mesi, con 200 ore di formazione in aula e 600 ore di esperienza pratica in azienda, e si conclude con un esame finale per il conseguimento della qualifica. Al termine, i partecipanti potranno trovare impiego in officine specializzate, aziende di restauro, collezioni private, carrozzerie, musei dell'automobile e club dedicati ai veicoli storici.