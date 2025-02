Auto storiche e youngtimer, 10 modelli su cui puntare. Prezzi interessanti e quotazioni che promettono rialzi

Tra auto storiche e le cosiddette youngtimer, auto di 20-25 anni, Car & Classic ha individuato una serie di modelli che hanno buone probabilità di rivalutazione futura a fronte di un costo d'acquisto favorevole, di un vantaggio a livello di tassazione, e di una certa dose di divertimento alla guida. Figura in lista un'icona intramontabile come la Citroën DS, che ha un range di prezzo compreso tra i 15 e i 30 mila euro, e a cui bisogna prestare attenzione per il sofisticato sistema idraulico delle sospensioni. Troviamo anche la Flavia Coupé, una delle pochissime Lancia con motore boxer, che ha un costo compreso tra i 20 mila euro ed i circa 50 mila euro della variante Vignale Convertibile. Non manca all'appello l'interessante Fiat Dino Coupé con il V6 di origine Ferrari, che coniuga molto bene sportività ed eleganza, e sul mercato è proposta con quotazioni comprese tra i 40 mila ed i 75 mila euro.

Interessante, in prospettiva, anche la Mercedes R/C107, proposta sia nella sua versione Roadster che Coupé, caratterizzata da una proverbiale affidabilità con costi compresi tra i 14 mila ai 50mila euro, anche se per gli esemplari migliori le quotazioni potrebbero essere ancora più alte. Arrivando agli anni '80, la Fiat Ritmo Abarth, proposta tra i 15 ed i 30 mila euro, rappresenta un'alternativa alla classica Golf GTI, e la variante 130 TC con i suoi 130 CV risulta piuttosto briosa. Per chi preferisce una berlina sportiva ma dall'aspetto elegante c'è sempre la Maserati Quattroporte di terza generazione, anch'essa con quotazioni che oscillano tra i 15 ed i 30 mila euro, e che era l'auto preferita dal presidente della Repubblica Sandro Pertini. Tra le proposte più recenti, invece, non può non essere valutata, anche come investimento futuro la Porsche Boxster di prima generazione, con prezzi compresi tra i 10 ed i 30 mila euro, ma è difficile trovare esemplari con pochi chilometri e in buone condizioni a un costo appetibile.

Più a buon mercato l'Audi TT prima serie, soprattutto quella con il motore 1.8 turbo, che ha quotazioni che partono da 5 mila euro, mentre per una V6 3.2 si può arrivare fino a 35 mila euro, ma è prevista una tendenza a salire anche per i prezzi dei modelli con il motore di cilindrata inferiore. Sempre valida e molto apprezzata dagli appassionati della guida senza compromessi la Lotus Elise, che è possibile acquistare ad un costo che varia dai 15 mila ai 35 mila euro. Mentre è particolarmente interessante la Mercedes CLS, una coupé a 4 porte di grande fascino, proposta con quotazioni che vanno dai 5 ai 50 mila euro per la versione con motore AMG con il motore più potente.