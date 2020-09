Autoclassica, al via in fiera a Milano la rassegna europea di automobilismo classico e sportivo

RHO - Attesa da migliaia di appassionati ha preso il via nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho la decima edizione di Milano AutoClassica, il primo appuntamento europeo post lockdown con tutto il meglio dell’ automobilismo classico e sportivo in calendario a Fiera Milano (Rho) fino a domenica 27 settembre. La Rassegna, che punta a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con l’heritage dei loro modelli più rappresentativi accanto alle proposte più innovative ed attuali, propone una selezione di auto classiche che rappresentano un pezzo di storia del motorismo.

Le tre regine della manifestazione 2020 sono tre vetture rarissime, magistralmente restaurate al loro originario splendore, che appartengono alla categoria Sport avendo partecipato alle edizioni della 1000 Miglia nei gloriosi anni ‘50. Si tratta della Maserati 250 S/F (classe 1954) la sola vettura prodotta ed equipaggiata con un motore Formula derivato dalle vetture impegnate nel Campionato di F1, La Ermini 357S del 1955 l’unica vettura Ermini carrozzata da Scaglietti , e la Osca MT4 del 1952 , equipaggiata con un motore 1100 di cilindrata. Cinque invece le anteprime nazionali di questa edizione: Alpine A110S «Color Edition» accanto ad Alpine A110 Legende GT , entrambe in Serie Limitata di 400 esemplari; Bentley Continental GT V8 Convertible, realizzata interamente a mano ; Bentley nuova Bentayga V8 First Edition, e la Mazda MX-5 100th Anniversary Special Edition, realizzata per il centenario del marchio in anteprima italiana.

Un centenario che la casa ha deciso di festeggiare a AutoClassica esponendo il meglio della sua tradizione, dalla Mazda Cosmo del 1964 coupè che inaugura la serie di modelli a motore rotativo Wankel, alla Mazda RX-7 (FD) , prodotta tra il 1978 e il 2002, passando per la Mazda MX-3, la Mazda MX-5 nella versione V Special e la Mazda 323 GTR. Diverse anche le celebrazioni. Tra le altre i 110 anni di Alfa Romeo con due straordinarie vetture d’epoca, una Alfa Romeo 6C 2500 Villa d’Este del 1949, e una Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Pininfarina del 1947. Sempre in tema Alfa Romeo, Alfa Romeo Club Milano festeggia il 35ø anniversario dell’Alfa 75. I 90 anni di Pininfarina sono invece celebrati nell’ospitalità dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) con l’esposizione di 13 automobili che rappresentano il passato, il presente e il futuro dello stile Pininfarina. Dall’immediato dopoguerra con l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé del 1949, fino ad oggi con la H2 Speed basata sulla rivoluzionaria tecnologia a idrogeno.