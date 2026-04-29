Bmw Group, a Villa d'Este torna in scena il Concorso d'Eleganza. Dal 15 al 17 maggio tra auto storiche e debutti eccellenti

Dal 15 al 17 maggio torna in scena il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, appuntamento organizzato da Bmw Group Classic insieme all'hotel Villa d'Este sulle rive del Lago di Como. L'edizione 2026 riunirà circa cinquanta tra le auto più iconiche e rare della storia dell'automobile, suddivise in otto classi tematiche che attraversano epoche e stili differenti, dalle vetture degli anni Venti fino alle supercar moderne. L'evento sarà anche l'occasione per Bmw Group di presentare due anteprime mondiali e per celebrare alcuni anniversari simbolo della propria storia, tra cui i 40 anni della Bmw M3, protagonista di una mostra speciale dedicata alle vetture turismo nel parco di Villa Erba. Accanto alle M3 E30 da competizione, saranno esposte anche le rivali dell'epoca, con la partecipazione di piloti come Johnny Cecotto, Emanuele Pirro e Roberto Ravaglia.

Tra le novità dell'edizione 2026 ci sarà anche il debutto pubblico di Bmw Alpina sul Lago di Como, dopo l'ingresso del marchio all'interno del Bmw Group. «Bmw Alpina è stata introdotta all'inizio del 2026 - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - come brand di automobili di lusso veloci per appassionati che ricercano emozioni speciali. In questo senso, il Concorso d'Eleganza Villa d'Este è il contesto perfetto per il marchio indipendente ed esclusivo del nostro Gruppo». A Villa d'Este ci sarà spazio anche alle due ruote, con Bmw Motorrad pronta a presentare un nuovo concept dedicato alla mobilità del futuro e alle prestazioni ad alte emozioni. Torneranno inoltre gli appuntamenti aperti al pubblico come il 'Concorso d'Eleganza Villa d'Este Public Day' e 'Amici & Automobili - Wheels & Weisswürscht Lake Como', che porterà a Villa Erba oltre 120 vetture provenienti da club e collezionisti internazionali.

Secondo Di Silvestre, il valore del Concorso risiede anche nella sua capacità di riunire una comunità di appassionati e protagonisti dell'automobilismo: "È un luogo dove si raduna una comunità ampia di persone che hanno il piacere di vedere automobili che hanno fatto la storia, ma anche persone che quella storia l'hanno scritta». Il vincitore assoluto del 'Trofeo BMW Group - Best of Show' riceverà anche quest'anno un segnatempo realizzato da A. Lange & Söhne, partner storico della manifestazione.