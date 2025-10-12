Bmw, in vendita la Best of M Collection. All'asta il 18 ottobre 22 sportive che rappresentano la storia del brand dell'Elica Blu

Cinquanta anni di storia del brand sportivo Bmw M, rappresentati da una collezione di 22 vetture, andranno all'asta a Monaco di Baviera il prossimo 18 ottobre. I lotti che compongono la Best of M Collection, proposta dagli specialisti di Rm Sotheby's comprendono alcuni dei modelli più rari e ambiti tra quelli che hanno esaltato - dal 1975 a oggi - la sportività della marca Bmw. Il pezzo più prezioso della collezione, con una stima di 600-700mila dollari è la M1 a motore centrale costruita tra il 1978 e il 1981 in soli 399 esemplari. Quella che andrà all'asta ha il numero di telaio 265 e tra il 2016 e il 2018 è stata sottoposta a un restauro costato oltre 100mila dollari. L'auto più 'vecchia' della collezione è comunque una 2002 Turbo di cui furono prodotti solo 1672 esemplari. Il motore a 4 cilindri in linea 2,0 litri - uno dei primi dotati di turbocompressore KKK - erogava circa 170 Cv. Tipici del suo look i passaruota imbullonati, lo spoiler anteriore e la livrea Chamonix White con il tricolore Bmw Motorsport.

All'asta del 18 ottobre si potrà anche acquistare uno dei modelli storicamente utilizzati da James Bond che guidò una Z8 nel film della serie 007 'Il mondo non basta'. Caratterizzata da un design influenzato dalla splendida Bmw 507 degli Anni '50; la Z8 in versione Alpina della collezione combina un motore V8 da 4,8 litri con un cambio automatico a cinque marce. Nel dettaglio l'elenco delle vetture che verranno battute all'asta comprende esemplari di grande valore e parte dalla 'progenitrice' della famiglia M cioè la 2002 Turbo del 1975. Ci sono anche la rara M1 del 1980 e un'altrettanto 'preziosa' Z1 del 1990.

La lista prosegue con la M3 Sport Evolution del 1990, con la M3 Cabriolet del 1995, la M3 Cabriolet del 1995 e la M3 GT egualmente del 1995. Un 'pezzo' di sicuro interesse è la Z3 M Roadster del 2000, ma lo sono anche la Z3 M Coupe del 2002, la M3 Cabriolet del 2002, l'Alpina Roadster V8 del 2003 e la M3 CSL datata 2003. All'asta anche una Z4 M Roadster del 2007, una Z4 M Coupe del 2007, una M3 GTS del 2010 e una M3 CRT datata 2011. Completano la lista una Serie 1M Coupé del 2012, una M2 Coupé del 2016 e una M4 GTS del 2016. Ci sono anche una rara M3 versione '30 Jahre Edition' prodotta nel 2017, una M4 CSL del 2023 e infine una più recente M4 Edition 50 Jahre Bmw M datata 2023.